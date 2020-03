Milan, Vieri contro Gazidis: "Una vigliaccata, perchè non se ne ritorna all'Arsenal?"

L'ex attaccante del Milan Christian Vieri si schiera con Boban: "Bisogna avere i coglioni e lui li ha. Ma chi è Gazidis? Cosa fa?".

Ennesima rivoluzione in vista in casa di un che non riesce proprio a trovare una stabilità societaria. Boban e Maldini verso l'addio con Gazidis pronto a prendere pieni poteri ed è proprio l'ex a finire nel mirino di Christian Vieri, ex attaccante del Diavolo.

Ai microfoni di 'Tiki Taka', Bobo prende le difese di Boban e non le manda a dire a Gazidis:

"Boban ha fatto bene. Gazidis è andato a parlare con Rangnick quando lui non c’entra niente. Ma chi è Gazidis? Cosa fa? Ci sono Boban e Maldini in quel ruolo. Boban doveva stare zitto? Nella vita bisogna essere uomini e avere i coglioni e Boban li ha. Maldini ha chiamato Boban per lavorare insieme, sono molto amici".

Secondo Vieri l'ex Gunners si è comportato male nei confronti dei due colleghi che sembrano ormai a un passo dall'addio: