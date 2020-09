Milan-Vicenza dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Altra amichevole precampionato per il Milan, avversario il Vicenza: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

MILAN-VICENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Vicenza

-Vicenza Data: 9 settembre 2020

9 settembre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : Milan TV (disponibile su DAZN)

Milan TV (disponibile su DAZN) Streaming: DAZN, Sky Go

Terza amichevole precampionato per il Milan: dopo aver regolato il Novara e il Monza con otto goal in due partite, i ragazzi di Pioli arrivano all'esame Vicenza.

Biancorossi che nei mesi scorsi hanno potuto festeggiare il ritorno in Serie B dopo tre anni: l'emergenza Coronavirus ha decretato l'interruzione definitiva del campionato di Serie C, nel cui girone B i veneti si trovavano al primo posto con sei punti di vantaggio sulla Reggiana (anch'essa poi promossa dopo i playoff).

Milan che attende ancora il primo goal in questa nuova stagione di Zlatan Ibrahimovic, rimasto a secco nelle prime due uscite che invece hanno evidenziato l'ottimo stato di forma di alcuni elementi come Calabria e Paquetá.

Test importante per il 'Diavolo' in vista dell'esordio nella 2020/2021 e, soprattutto, dell'incrocio valido per il secondo turno di qualificazione di fissato per il 17 settembre a Dublino contro lo Shamrock Rovers.

In questo articolo trovate tutto quello che c'è da sapere su Milan-Vicenza: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-VICENZA

Milan-Vicenza si giocherà mercoledì 9 settembre 2020 a Milanello, il centro sportivo che ospita gli allenamenti dei rossoneri. Calcio d'inizio alle ore 17.

Milan-Vicenza sarà trasmessa in diretta su Milan TV, canale ufficiale del club rossonero disponibile su Sky (canale 230, ma solo per i titolari di un abbonamento dedicato) e su DAZN, la cui app è scaricabile su una smart tv o grazie a supporti come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Chi possiede una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), potrà scaricare l'app di DAZN e godersi la visione della partita sul proprio televisore come se nulla fosse.

Milan-Vicenza sarà visibile anche in tramite il servizio Sky Go, a patto che si sia titolari di un abbonamento a Milan TV. Potrete poi collegarvi dal vostro pc sul sito ufficiale di DAZN e, dopo aver inserito le credenziali d'accesso, cliccare sull'evento desiderato. In alternativa c'è l'opzione dell'app scaricabile su smartphone e tablet.

In virtù delle tante assenze a causa degli impegni delle nazionali, Pioli potrebbe confermare lo stesso undici titolare visto contro il Monza: Ibrahimovic ancora punta di riferimento, supportato da Roback, Paquetá e Daniel Maldini. Coppia inedita di centrali difensivi con Leo Duarte e Bellodi.

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Leo Duarte, Bellodi, Hernandez; Kessié, Bennacer; Roback, Paquetá, D. Maldini; Ibrahimovic. All. Pioli

VICENZA (4-4-2): Pizzignacco; Bruscagin, Pasini, Bizzotto, Beruatto; Zarpellon, Pontisso, Rigoni, Nalini; Meggiorini, Guerra. All. Di Carlo