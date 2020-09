Milan-Vicenza 5-1: primo goal rossonero per Brahim Diaz

Nella terza amichevole pre-campionato, la squadra di Pioli ha superato il Vicenza: in goal anche i giovani Stanga e Colombo.

Vittoria senza problemi per il di Pioli, che ha superato il Vicenza nella terza amichevole stagionale, ad una settimana dal debutto in campionato. In attesa del rientro di diversi giocatori chiamati in Nazionale, la squadra rossonera ha superato i rivali per 5-1.

A dare il vantaggio al Milan ci ha pensato Castillejo, che dopo aver ricevuto palla da Calhanoglu ha battuto il portiere avversario Pizzignacco da pochi passi per l'1-0 dei suoi. E' stato invece il 18enne Colombo, deciso a mettersi in mostra ed essere inserito in prima squadra in pianta stabile, a raddoppiare.

Bel goal in torsione per il classe 2002, abile ad agganciare in area dal corner superando ancora una volta il portiere del Vicenza. Ad essere protagonista assoluto però Castillejo, che ha siglato la personale doppietta alla mezzora sul cross dello scatenato Theo Hernandez.

Il Vicenza è riuscito ad accorciare le distanze a inizio ripresa con il tiro di Guerra, subentrato alla fine della prima frazione, deviato da Duarte. Non abbastanza per riaprire la partita, in cui nella seconda frazione sono entrati anche Paquetà e Brahim Diaz tra gli altri.

Proprio il nuovo arrivato ha siglato il goal del poker rossonero al minuto 74 dopo una serie di scambi stretti con Paquetà, che ha portato l'ex a mettere dentro ancora una volta per la squadra di Pioli. Che ha poi chiuso sul 5-1 grazie al goal del giovane Stanga.

IL TABELLINO

MILAN-VICENZA 5-1

MARCATORI: 11' Castillejo (M), 23' Colombo (M), 29' Castillejo (M), 54' Guerra (V), 74' Diaz (M), 90' Stanga (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma (45' A. Donnarumma); Calabria (45' Laxalt), Michelis, Duarte (66' Bellodi), Theo Hernandez (45' Kalulu); Krunic (60' Pogeba), Bennacer (60' Kessié); Castillejo (45' Brahim Diaz), Calhanoglu (45' Paquetà), Maldini; Colombo (60' Roback).

VICENZA (4-4-2): Pizzignacco (45' Grandi); Bruscagin, Padella (62' Tronchin), Ierardi (45' Cappelletti), Beruardo (45' Barlocco); Zarpellon (45' Vendeputte), Rigoni (45' Giacomelli), Scoppa (45' Pontisso), Nalini (45' Cinelli); Marotta (45' Gori), Meggiorini (37' Guerra)