Milan-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida in casa il Verona nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida il di Ivan Juric nella 22ª giornata di , in una gara dal forte sapore europeo. Entrambe le squadre sono infatti in lotta al momento per un piazzamento in zona .

Il Diavolo è 8° in classifica a quota 31 punti, con un cammino di 9 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, e se conquistasse la vittoria scavalcherebbe e portandosi al 6° posto solitario, gli scaligeri, che recupereranno la prossima settimana anche la gara con la , si trovano in 10ª posizione con 29 punti, ed espugnando il Meazza agguanterebbero i rossoblù e i gialloblù in graduatoria.

Nei 27 precedenti disputati in Serie A in casa dei rossoneri, tuttavia, il Verona non ha mai vinto nella sua storia, con un bilancio di 16 vittorie del Milan e 11 pareggi. La gara di andata al Bentegodi si era conclusa con un successo di misura per 1-0 con goal su calcio di rigore di Piatek, ora trasferitosi all'Herha Berlino in .

Fabio Borini e Giampaolo Pazzini saranno i due ex della partita: il primo ha collezionato 8 reti in 75 presenze in tutte le competizioni con il Milan, il secondo 24 goal in 86 partite. Il portiere dei rossoneri, Gianluigi Donnarumma, è quello che ha collezionato il maggior numero di clean sheet in Serie A: ben 8 in questo campionato, dietro di lui l'estremo difensore gialloblù Marco Silvestri, arrivato a quota 7.

Il Milan arriva da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, andamento molto simile anche per il Verona, che ha collezionato 3 vittorie e un pareggio. Theo Hernández è il miglior marcatore dei rossoneri con 5 reti all'attivo, mentre Giampaolo Pazzini, Samuel Di Carmine, Valerio Verre e Matteo Pessina si dividono lo scettro di giocatori più prolifici degli scaligeri con 3 goal realizzati a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Verona

Milan-Verona Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MILAN-VERONA

Milan-Verona si disputerà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è in programma per le ore 15.00.

La sfida Milan-Verona sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Milan-Verona in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Pioli dovrà fare i conti con diverse assenze: l'influenza ha messo k.o. Ibrahimovic e Kjaer, entrambi non convocati, mentre non ci saranno nemmeno l'acciaccato Krunic e lo squalificato Bennacer in regia. Undici da inventare dalla cintola in su per il tecnico parmense, che pensa ad un tandem composto da Rebic e Rafael Leão in attacco. A centrocampo il turco Calhanoglu potrebbe essere adattato a mezzala sinistra accanto a Kessié, con Castillejo e Bonaventura ali. Meno problemi in difesa, dove, davanti a Gianluigi Donnarumma, al centro Musacchio affiancherà Romagnoli e Conti (favorito su Calabria) e Theo Hernández saranno i due esterni bassi.

Juric si presenterà al Meazza con il classico 3-4-2-1 degli scaligeri. Fra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui Dawidowicz potrebbe essere preferito a Gunter nella linea a tre difensiva accanto a Rrahmani e Kumbulla. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso saranno i due interni, con Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali. Abbondanza in attacco, con Zaccagni che dovrebbe spuntarla sulla concorrenza di Verre e Borini sulla trequarti per affiancare Pessina e Di Carmine favorito su Pazzini e Stepinski nel ruolo di centravanti.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Rafael Leão.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.