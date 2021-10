Milan-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida in casa il Verona nell'anticipo dell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Verona

Milan-Verona Data: 16 ottobre 2021

16 ottobre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan di Stefano Pioli affronta in casa il Verona di Igor Tudor nell'anticipo serale dell'8ª giornata di Serie A. I milanesi sono secondi in classifica e imbattuti con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio, e distano due lunghezze dal Napoli capolista, gli scaligeri invece si trovano al 12° posto a quota 8, con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Segui Milan-Verona su DAZN. Attiva ora

Le due formazioni si sono affrontate 29 volte in casa dei rossoneri in Serie A, e il bilancio è nettamente favorevole ai lombardi con 16 successi e 13 pareggi. I gialloblù ad oggi non hanno mai vinto in trasferta contro il Milan.

Dopo il cambio di allenatore, il Verona è imbattuto da 4 gare con 2 vittorie e 2 pareggi conseguiti. Al Meazza si affrontano la squadra che ha segnato più goal da fuori area, ovvero gli scaligeri (3), e quella che non ha ancora preso goal dalla distanza, i rossoneri. I gialloblù, inoltre, sono la formazione del campionato italiano che ha segnato più reti nei primi 15 minuti (5), e una delle tre, con Juventus e Fiorentina, a non averne ancora presi.

Il portoghese Rafael Leão e lo spagnolo Brahim Díaz sono i giocatori più prolifici del Milan nel torneo con 3 goal, mentre il grande ex Nikola Kalinic è il miglior marcatore degli scaligeri con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-VERONA

Milan-Verona si disputerà la sera di sabato 16 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, e sarà la 59ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale Milan-Verona sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Verona su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Sky invece ha affidato la telecronaca della partita a Federico Zancan, con Luca Marchegiani come seconda voce.

La sfida Milan-Verona, attraverso DAZN e Sky Go, potrà essere seguita in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, iPhone, iPad e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme.

Gli utenti DAZN, inoltre, dopo il fischio finale, avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Un'ulteriore opzione per lo streaming è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire l'anticipoancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Pioli è in piena emergenza per le numerose assenze per infortunio: il Milan contro il Verona dovrà fare a meno di una decina di elementi. Fra i pali è k.o. Maignan, operato al polso, ma anche il giovane Plizzari, che ha dovuto sottoporsi a un intervento al ginocchio. Assenti per problemi fisici i vari Florenzi, Calabria, Bakayoko, Krunic, Daniel Maldini, Messias e Ibrahimovic, mentre Theo Hernández è risultato positivo al Covid-19 dopo la Nations League vinta con la Francia. Davanti Rebic, in vantaggio su Giroud, agirà da prima punta, supportato sulla trequarti da Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. In mediana coppia formata da Tonali, preferito a Bennacer, e Kessié. Dietro, davanti a Tatarusanu (che sarà preferito per ora all'ultimo arrivato Mirante), Kalulu e Ballo-Touré agiranno da terzini, con Kjaer e Tomori a comporre la coppia centrale.

Decisamente minori i problemi di Tudor. Il tecnico gialloblù avrà in Frabotta e Ilic gli unici assenti per la sfida del Meazza. In attacco va verso la conferma da centravanti l'argentino Simeone, che sarà sostenuto dai due trequartisti Barak e Caprari. Faraoni presidierà la fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Lazovic. In mezzo la regia sarà affidata a Miguel Veloso, con Bessa (in vantaggio su Tameze) al suo fianco. La difesa a tre vedrà infine Casale, favorito su Ceccherini accanto a Dawidowicz e Günter. In porta agirà Montipò.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.