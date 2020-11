Milan-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan capolista sfida il Verona nel posticipo domenicale della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MILAN-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 novembre 2020

8 novembre 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan capolista di Stefano Pioli ospita il Verona di Ivan Juric nel posticipo domenicale serale della 7ª giornata di . I rossoneri guidano la classifica del campionato con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio, i veneti si trovano al settimo posto a quota 11, con un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, e hanno guadagnato gli stessi punti di , e .

Il Verona non ha mai vinto nella sua storia nei 28 precedenti giocati in Serie A in casa del Diavolo: il bilancio vede infatti 16 vittorie rossonere e 12 pareggi. Negli ultimi 7 incroci in campionato fra le due formazioni dal 2015 ad oggi, tuttavia, regna l'equilibrio, con 2 successi per parte e 3 pareggi.

Finora il Milan ha sempre segnato il primo goal della partita: soltanto in due occasioni nella sua storia è riuscito a sbloccare il risultato per tutte le prime 7 gare stagionali: nel 1970/71 e nel 2003/04.

Al Meazza si affrontano inoltre due delle difese più forti del campionato (3 i goal subiti dal Verona, 5 quelli presi dal Milan) e i due portieri che hanno la miglior percentuale di parate del torneo: Marco Silvestri (88,5%) e Gianluigi Donnarumma (84,6%).

Zlatan Ibrahimovic è l'attuale capocannoniere della Serie A con 7 reti realizzate nelle prime 6 giornate, Andrea Favilli e Antonin Barak sono invece i giocatori più prolifici degli scaligeri con 2 goal per parte. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-VERONA

Milan-Verona si disputerà la sera di domenica 8 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 57ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo domenicale serale Milan-Verona, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Chi lo preferisse potrà vedere Milan-Verona anche in diretta . La partita potrà essere seguita dagli abbonati Sky, mediante Sky Go, sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, avendo precedentemente cura di scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS.

Un'altra possibilità è costituita poi da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi compra uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfidaanchesul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Pioli potrebbe schierare Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leão, favorito su Rebic, sulla trequarti. I tre agiranno a sostegno del centravanti Ibrahimovic. In mediana Bennacer dovrebbe spuntarla in cabina di regia su Tonali e far coppia con Kessié. In difesa Kjaer e Romagnoli saranno i due centrali, con Calabria in vantaggio a destra su Diogo Dalot e Theo Hernández a sinistra. Fra i pali agirà Gianluigi Donnarumma.

Juric dovrà fare i conti con un lungo elenco di giocatori infortunati per la sfida del Meazza: non ci saranno infatti i centrocampisti Ruegg, Benassi, Danzi, Miguel Veloso e Benassi, oltre all'attaccante Favilli e all'esterno destro Faraoni. Sono recuperati invece i difensori Cetin e Gunter, che contendono ai favoriti Empereur e Lovato un posto nella difesa a tre accanto a Ceccherini. La porta sarà difesa da Silvestri, mentre a centrocampo Ilic e Tameze saranno i due interni, con Lazovic e Dimarco sulle due fasce. Davanti Barak e probabilmente Zaccagni, in vantaggio su Colley, agiranno sulla trequarti a sostegno dell'unica punta, lo spauracchio Kalinic, ex della partita.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Ceccherini, Lovato; Lazovic, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.