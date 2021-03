Milan a Verona senza attacco: convocati solo Leao e il giovane Roback

Rafael Leao e il 17enne Emil Roback sono gli unici due attaccanti disponibili per Pioli a Verona: ko Ibrahimovic, Manduzkic e Rebic.

A Verona con un 17enne in attacco. Non dal 1' ma comunque arruolabile, perchè Emil Roback sarà uno degli unici due terminali offensivi di Pioli per sfidare l'Hellas.

Tutta colpa di un'infermeria affollata, in cui sono finiti Ibrahimovic, Mandzukic e - 'dulcis in fundo' - Ante Rebic, assenza dell'ultim'ora in casa Milan.

Ecco perchè, tra i convocati del Diavolo per il match del 'Bentegodi', il reparto avanzato vede la presenza di Rafael Leao e Roback. Poi nulla più.

Il portoghese partirà titolare, col gioiellino svedese in panca e alla sua terza convocazione stagionale in prima squadra dopo quella in Sassuolo-Milan e Cagliari-Milan.