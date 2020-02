Milan-Verona 1-1: Non c'è Ibrahimovic, delusione rossonera a San Siro

Il Milan non è andato oltre il pareggio nel match contro il Verona: ospiti in vantaggio con Faraoni, dunque la rete di Calhanoglu.

No Ibra, no party: il non riesce a infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato, fermandosi sull’1-1 contro il . L’assenza di Ibrahimovic, tenuto a riposo anche in ottica derby, si fa sentire per i rossoneri, poco incisivi davanti con la coppia Leao-Rebic.

La partenza della squadra di Juric sorprende i padroni di casa, travolti dal grande dinamismo dei gialloblù, che intorno al quarto d’ora raccolgono i frutti del domino iniziale: cross perfetto di Zaccagni da sinistra, Faraoni si inserisce alle spalle di Hernandez e infila Donnarumma da pochi passi.

Un colpo che serve al Milan per reagire ed entrare in partita, e alla mezzora i rossoneri trovano il pareggio: calcio di punizione dai 20 metri di Calhanoglu, deviazione di Verre che mette fuori causa Silvestri ed è 1-1. Due minuti dopo il Diavolo si divora il goal del sorpasso su un contropiede orchestrato da Leao e Castillejo e concluso da Rebic, che dribbla anche Silvestri ma si fa schermare la conclusione da un avversario.

Nella ripresa stesso copione del primo tempo: partenza a razzo del Verona, con il quasi ex Pessina (per anni ‘controllato’ dal Milan pur senza aver mai indossato la maglia rossonera) fermato solo dal palo. Legno che al 63’ salva ancora i rossoneri, sul potente sinistro di Zaccagni.

Pioli corre ai ripari e inserisce Paquetà al posto di uno spento Bonaventura. Pochi minuti dopo arriva la svolta tattica del match con il rosso ad Amrabat, punito dall’arbitro Chiffi, richiamato al monitor dal VAR, per un brutto intervento a gamba tesa su Castillejo.

Il Milan si riversa nella metacampo del Verona, con l’ingresso del nuovo acquisto Saelemaekers al posto di Calabria per aumentare la pressione offensiva, ma l’unica vera occasione da goal arriva in pieno recupero, con il palo colpito da distanza ravvicinata da Castillejo, sostituto pochi istanti dopo da Daniel Maldini, all’esordio assoluto in .

IL TABELLINO

MILAN-VERONA 1-1

Marcatori: 13’ Faraoni, 29’ Calhanoglu

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria (77’ Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (93’ Maldini), Krunic, Calhanoglu, Bonaventura (64’ Paquetà); Leao, Rebic. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (93’ Dawidowicz); Verre (70’ Borini). All. Juric

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Rrahmani, Hernandez, Pessina

Espulsi: 68’ Amrabat