Il Milan supera il Venezia, Pioli: "Il campo dirà se c'è qualcuno più forte di noi"

Il Milan torna alla vittoria in campionato e lo fa superando il Venezia a San Siro. Dopo un primo tempo complicato, i rossoneri si sono sbloccati nella ripresa e, grazie anche agli innesti dalla panchina, si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Brahim Diaz e Theo Hernandez.

Stefano Pioli, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, ha commentato la prova della sua squadra.

“Il Covid non ci voleva, ma portare 23 giocatori per fare solo tre cambi sarebbe un controsenso. Sono fortunato ad avere dei giocatori molto forti e disponibili e devo dire che la squadra a me è piaciuta anche nel primo tempo. Non mi serviva la partita di questa sera per capire di avere a disposizione una rosa importante, presto anzi tutti saranno a disposizione e saremo ancora più forti. Quella di oggi era una partita da giocare con la giusta intensità, visto che il Venezia ha chiuso bene gli spazi”.