Milan-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Venezia nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Venezia

Milan-Venezia Data: 22 settembre 2021

22 settembre 2021 Orario: 20.45

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite),

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Venezia di Paolo Zanetti nella 5ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie A. I milanesi sono in vetta alla classifica a quota 10 a pari merito con i 'cugini' dell'Inter, con un cammino di 3 vittorie e un pareggio nell'ultimo turno contro la Juventus, mentre i lagunari si trovano al 14° posto con 3 punti, frutto di una vittoria e 3 sconfitte.

Nei 12 precedenti disputati in Serie A in casa dei rossoneri, il bilancio è nettamente favorevole a questi ultimi con 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

L'unico k.o. risale al lontano 15 novembre del 1942: i veneti si imposero 2-1 con i goal di Puppo e Pernigo che resero vana la marcatura di Gino Cappello per il Diavolo. Da allora si sono registrati 6 successi del Milan e 2 pareggi.

Rafael Leão e Olivier Giroud sono i migliori marcatori del Milan in campionato con 2 goal per parte, mentre le uniche 3 reti del Venezia portano la firma di 3 giocatori diversi: Thomas Henry, Pietro Ceccaroni e David Okereke. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-VENEZIA

Milan-Venezia si disputerà la sera di mercoledì 22 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La partita, che sarà la 25ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 20.45.

Con DAZN, che trasmetterà la gara in diretta streaming, Milan-Venezia sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Milan-Venezia sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Venezia su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico. Sky non ha invece ancora reso noti i nomi del telecronista e della seconda voce.

Il match del turno infrasettimanale, Milan-Venezia, potrà essere visto grazie a DAZN anche in diretta streaming sui propri pc e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, previo scaricamento della app per sistemi Android e iOS.

Con identiche modalità la partita potrà essere vista anche dagli utenti Sky attraverso Sky Go. C'è infine l'opzione NOW, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre, a coloro che acquistano il pass Sport, anche la visione delle partita di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

Ancora problemi di infermeria per Pioli, che pure contro il Venezia dovrà rinunciare a 6 giocatori: dovrebbero mancare infatti Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Bakayoko, Kjaer e Krunic. In attacco sarà riconfermato Rebic nel ruolo di prima punta, mentre sulla trequarti Florenzi potrebbe spuntarla dal 1' su Saelemaekers per affiancare Brahím Díaz e Rafael Leão. In mediana sarà riproposto il tandem formato da Tonali e Kessié. In difesa, ove Kjaer non recuperasse, al centro giocherà Tomori in coppia con Romagnoli, con Kalulu terzino destro e Theo Hernández a sinistra. Fra i pali ci sarà Maignan.

Paolo Zanetti si affiderà probabilmente ad un 4-3-3, mettendo da parte l'esperimento 4-4-2 visto contro lo Spezia. Se così fosse, Aramu e Johnsen (favoriti su Okereke) giocherebbero da esterni alti in un tridente offensivo con Henry centravanti. A centrocampo, vista l'indisponibilità per infortunio di Fiordilino, è probabile l'innesto di Crnigoj dal 1' nel ruolo di mezzala, con Vacca playmaker e Busio mezzala destra. In difesa, davanti al portiere Mäenpää, coppia centrale composta da Caldara e Ceccaroni, con Mazzocchi terzino destro e Molinaro esterno basso a sinistra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.