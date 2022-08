L'esterno italiano fuori da Udinese-Milan: tra indisponibilità e calciomercato, continuerà a giocare con i bianconeri anche nel 2022/2023.

Uno dei tormentoni di calciomercato in questo agosto 2022 è sicuramente quello di Destiny Udogie, esterno dell'Udinese e della Nazionale Under 21 azzurra. Da settimane, infatti, si parla del possibile addio del giocatore italiano, verso Antonio Conte e il Tottenham.

Udogie non è presente né tra i titolari, né in panchina per il primo match di campionato contro il Milan? Non proprio, anche se il calciomercato è comunque alla base della mancata presenza a San Siro. L'addio imminente non è comunque in programma.

UDOGIE ANDRÀ VIA?

Sì, ma non nel 2022. Udogie, infatti, firmerà con il Tottenham nei prossimi giorni, ma rimarrà in Serie A e in particolare all'Udinese per un altro anno, in prestito. Nel 2023 giocherà a Londra con gli Spurs, per la prima esperienza all'estero della sua fin qui giovane carriera.

Informazione importante per tifosi dell'Udinese e i fanta-allenatori che hanno puntato su di lui per l'annata al via proprio con il match in cui Udogie non è presente.

FUORI DA MILAN-UDINESE, IL MOTIVO

Udogie è assente ufficialmente per un affaticamento, come evidenziato da Sottil nel pre-gara. In ogni caso, a meno di sorprese, dovrà svolgere le visite mediche con il Tottenham e chiudere il passaggio al club londinese e per questo non ha potuto prendere parte alla trasferta milanese.

Dopo tutto l'iter a Londra tornerà a disposizione di Sottil per le prossime gare di campionato. L'ultimo con la maglia dell'Udinese.

CHI GIOCA AL POSTO DI UDOGIE IN MILAN-UDINESE?

Masina, ex Bologna appena tornato in Serie A. L'esterno della Nazionale marocchina con un passato nell'Under 21 è tornato all'Udinese, per sostituire immediatamente Udogie. Sarà lui l'alternativa al giovane compagno nel corso della stagione.