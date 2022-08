Milan-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Udinese a confronto, inizia la Serie A 2022/2023: le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

MILAN-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Udinese

Milan-Udinese Data: 13 agosto 2022

13 agosto 2022 Orario: 18:30

18:30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il momento tanto atteso è finalmente giunto: riparte la Serie A. La nuova stagione si apre con la gara dei Campioni in carica, in casa. Il Milan di Pioli, infatti, ospita la nuova Udinese di Sottil nella prima giornata del campionato che prende il via a metà agosto.

Milan chiamato a difendere il titolo alla ricerca della seconda stella, visto il 19esimo Scudetto conquistato a maggio. Per l'Udinese sarà l'ennesima stagione tra zona salvezza ed Europa? I tifosi bianconeri sperano che Sottil possa riportare la squadra in lotta per una posizione continentale.

Nella passata stagione Milan e Udinese hanno pareggiato per 1-1 sia all'andata che al ritorno, risultato maturato anche nel secondo match del 2020/2021. L'ultima vittoria rossonera a San Siro è dunque datata gennaio 2020, quando i meneghini ebbero la meglio per 3-2.

Questa pagina vi sarà utile per rimanere informati su Milan-Udinese: dalle formazioni agli aggiornamenti relativi alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO MILAN-UDINESE

La prima giornata di campionato che vedrà di fronte Milan e Udinese si gioca sabato 13 agosto 2022: match in programma alle 18:30 in quel di San Siro, Milano.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN TV

Milan-Udinese è disponibile solo su DAZN, in diretta tv: l'applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA O SECONDA VOCE

Su DAZN, Milan-Udinese sarà raccontata dalla coppia formata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

MILAN-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Milan e Udinese è disponibile anche in diretta streaming su DAZN grazie a smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser tramite pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale. La gara rimarrà nell'archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

La sfida tra Milan e Udinese sarà raccontata anche su GOAL: le formazioni, la gara minuto per minuto in diretta testuale e tutte le reazioni del post San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE

Il Milan potrebbe proporre subito il nuovo arrivato De Ketelaere sulla trequarti, come unica novità rispetto alla passata annata, ma Diaz è favorito: per il resto Giroud, Leao e Saelemaekers a comporre il resto dell'attacco. Krunic al posto dell'indisponibile Tonali, con lui Bennacer. Davanti a Maignan la linea Florenzi, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez.

L'Udinese deve fare i conti con la probabile indisponibilità di Beto, sostituito da Success: al suo fianco Deulofeu. Soppy e Masina esterni di centrocampo (Udogie è in trattativa col Tottenham), in mezzo Pereyra, Walace e Makengo. Davanti a Silvestri giocheranno il recuperato Becao, Bijol e Nuytinck, ma spera anche Perez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Success, Deulofeu. All. Sottil.