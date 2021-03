Milan-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita l'Udinese nella 25ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Udinese

Milan-Udinese Data: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli ospita l'Udinese di Luca Gotti al Meazza nella 25ª giornata infrasettimanale di Serie A. Il Diavolo è 2° in classifica con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e attualmente ha 4 lunghezze di ritardo dalla capolista Inter e 6 lunghezze di vantaggio sulla Juventus, che tuttavia deve recuperare la sfida con il Napoli. I friulani occupano invece la 12ª posizione a quota 28, con un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 45 confronti casalinghi in Serie A contro l'Udinese, i rossoneri conducono nelle statistiche con 25 vittorie, 15 pareggi e 5 affermazioni della squadra bianconera. L'ultimo exploit ospite risale al 15 settembre del 2016, con i friulani di Iachini che si imposero 1-0 sulla squadra di Montella grazie ad una rete del rumeno Perica.

Il Milan è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre l'Udinese ha ottenuto 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate. Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore del Milan con 14 goal, fra i friulani è invece l'argentino Rodrigo De Paul il più prolifico con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-UDINESE

Milan-Udinese si disputerà la sera di mercoledì 3 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 92ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere la sfida Milan-Udinese, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Attraverso DAZN, gli utenti potranno seguire Milan-Udinese in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione anche in modalità on demand.

Molte assenze per Pioli, che dovrà fare certamente a meno di Ibrahimovic e Calhanoglu, usciti infortunati contro la Roma. Rebic dovrebbe invece recuperare. Davanti in posizione da centravanti dovrebbe essere schierato dall'inizio Rafael Leão, mentre è bagarre sulla trequarti. Accanto a Saelemaekers, sono in quattro a contendersi due maglie: Brahim Díaz, Krunic, Meité e Hauge, con i primi due favoriti. Sulla mediana è probabile la conferma in regia di Tonali accanto a Kessié, vista l'assenza per infortunio di Bennacer. In difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma, Tomori potrebbe essere nuovamente preferito al centro a Romagnoli e giocare in coppia con Kjaer, mentre a destra Calabria è favorito su Diogo Dalot e Kalulu, e a sinistra agirà Theo Hernández.

Diversi forfait anche per il tecnico dell'Udinese Luca Gotti. Ai lungodenti Jajalo e Pussetto, si sommano Forestieri e Deulofeu in attacco, Ouwejan e Prodl. Fra i pali giocherà Musso, con probabile conferma della linea difensiva a tre composta da Rodrigo Becão, Bonifazi e Nuytinck. Nahuel Molina e Stryger Larsen presidieranno le due fasce, con Walace in cabina di regia e De Paul e Makengo (favorito su Arslan) come mezzali. Davanti Okaka potrebbe far rifiatare Fernando Llorente e far coppia dall'inizio con Nestorovski.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Brahim Díaz; Rafael Leão.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Nestorovski, Okaka.