Milan-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan per ritornare a vincere dopo lo stop di Salerno, l'Udinese per conquistare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona rossa: questi alcuni dei temi della sfida tra i rossoneri e i bianconeri valida per il 27° turno di Serie A.

La formazione di Stefano Pioli nell'ultimo weekend di campionato ha acciuffato il pari per 2-2 grazie a un goal di Rebic al 77' contro un'ottima Salernitana: andati in vantaggio con Messias, i rossoneri sono stati rimontati da Bonazzoli e Djuric, portando comunque a casa un punto pesante anche in virtù degli stop di Inter e Napoli e mantenendo la vetta della classifica. Milan in striscia positiva da 4 gare consecutive in Serie A: l'ultimo ko risale al 17 gennaio, quando lo Spezia è uscito da San Siro con un 1-2 nel finale.

Anche la squadra di Gabriele Cioffi è reduce da un pari: alla Dacia Arena i bianconeri sono riusciti a fermare la Lazio di Maurizio Sarri, andando anche in vantaggio al 5' con Deulofeu. La rete di Felipe Anderson in chiusura di primo tempo ha poi fissato il risultato sull'1-1. L'Udinese si trova a +4 dal Cagliari, terz'ultima in classifica e in zona retrocessione.

All'andata a Udine 1-1 con diversi colpi di scena: passata in vantaggio al 17' con un gran goal di Beto, la formazione di Cioffi è stata raggiunta da quella di Pioli al 92', con il goal decisivo di Ibrahimovic.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili relative a Milan-Udinese: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO MILAN-UDINESE

La gara tra Milan e Udinese, in programma venerdì 25 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio "San Siro" di Milano: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:45 e sarà l'anticipo del 27° turno di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN TV

Sarà possibile seguire Milan-Udinese in diretta e in esclusiva su DAZN: basterà scaricare l'app su una moderna Smart TV o su Android TV, grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista della sfida tra Milan e Udinese, in esclusiva su DAZN, sarà Pierluigi Pardo: accanto a lui ci sarà Siimone Tiribocchi in commento tecnico.

MILAN-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Milan-Udinese sarà visibile in diretta streaming sempre su DAZN: in questo caso basterà scaricare l'app su dispositivi mobili, ovvero smartphone e tablet, ma anche su PC e Notebook. In alternativa per gli abbonati sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE

Nel Milan ancora out Ibrahimovic: mancherà anche Bennacer, squalificato. Tra i pali giocherà come al solito Maignan, protetto da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Tonali agiranno alle spalle di Messias, confermato, Brahim Diaz e Rafael Leao. Giroud sarà il punto di riferimento centrale.

Nell'Udinese indisponibile Nuytinck, in difesa davanti a Silvestri andranno Becao, Marì e Perez. Mediana a cinque composta da Molina, Walace, Arslan, Makengo e Soppy: la coppia d'attacco sarà composta dall'ex Deulofeu e da Beto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Walace, Arslan, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All. Cioffi