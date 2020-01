Milan-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida l'Udinese nel lunch match della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa l' di Luca Gotti nel lunch match della 20ª giornata di . I milanesi sono noni in classifica assieme al con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, mentre i friulani sono risaliti all'10° posto assieme al a quota 24 punti, con un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte.

Segui Milan-Udinese in diretta streaming su DAZN

Le due squadre si sono affrontate 44 volte in Serie A in casa del Diavolo, con un bilancio che sorride a quest'ultimo con 24 vittorie, 15 pareggi e 5 successi dei bianconeri. L'ultima volta in cui gli ospiti conquistarono i 3 punti fu l'11 settembre 2016, quando si imposero per 0-1 con una rete di Perica. Sempre con il punteggio di 1-0 l'Udinese ha vinto anche la gara di andata giocata alla Dacia Arena. Da una parte i rossoneri non vincono in casa da 4 partite, dall'altra l'Udinese non ha vinto nessuna delle ultime 6 partite giocate in Lombardia.

Se a conquistare i 3 punti fossero i rossoneri, Zlatan Ibrahimovic diventerebbe il giocatore più veloce in Serie A nell'era dei 3 punti ad arrivare a 150 vittorie (222 partite). Al momento il primato è detenuto dall'argentino Esteban Cambiasso che c'è riuscito con 230 gare. Non solo: nel caso in cui dovesse andare in goal contro l'Udinese, il giocatore svedese supererebbe il francese David Trezeguet al 10° posto della classifica all-time dei bomber stranieri in Serie A. Attualmente i due sono appaiati con 123 reti nel massimo campionato italiano.

Il Milan ha ottenuto 2 pareggi, un'ampia sconfitta nel derby lombardo con l' e un successo incoraggiante a nelle ultime 4 giornate, l'Udinese invece è reduce da una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate. Theo Hernández e Krzysztof Piatek sono al momento i migliori marcatori dei rossoneri in campionato con 4 goal segnati a testa, stesso bottino realizzativo di Stefano Okaka e Rodrigo De Paul, i giocatori più prolifici dell'Udinese. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Udinese

Milan-Udinese Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO MILAN-UDINESE

Milan-Udinese si disputerà la mattina di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 12.30. Sarà il 90° confronto in Serie A fra le due squadre.

Il lunch match Milan-Udinese sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Milan-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del derby lombardo sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Milan-Udinese in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Pioli riproporrà il 4-4-2 con coppia d'attacco composta da Ibrahimovic e Rafael Leão anche nella sfida interna contro l'Udinese. A centrocampo a sinistra è vivo il ballottaggio fra Bonaventura e Castillejo, mentre a destra tornerà Calhanoglu, ternuto a riposo in Coppa . In mezzo l'ivoriano Kessié accanto al regista algerino Bennacer. Qualche problema in difesa, dove Musacchio non è al meglio: al suo posto sarà impiegato dal 1' il danese Kjaer, dopo il debutto assoluto contro la , e farà coppia con Romagnoli. A destra, visto il problema alla caviglia di Calabria, giocherà titolare Conti, con Theo Hernández esterno basso di sinistra. Dubbio infine in porta: Gianluigi Donnarumma non sta bene per una contrattura alla coscia rimediata a Cagliari, ma proverà a stringere i denti. Se non dovesse farcela è pronto il bosniaco Begovic, appena arrivato dal Bournemouth.

Gotti si presenterà al Meazza con il consueto 3-5-2 dei friulani. Davanti Lasagna è favorito su Nestorovski per comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Mandragora in cabina di regia, con Fofana e De Paul mezzali e Stryger Larsen e Sema sulle due fasce. In difesa è possibile la conferma del brasiliano Rodrigo Becão nel terzetto con Troost-Ekong e Nuytinck, mentre fra i pali giocherà l'argentino Musso. Convocabile il polacco Teodorczyk, che nel caso in cui dovesse giocare indosserebbe una maschera protettiva per la forte contusione all'orbita oculare sinistra rimediata in allenamento, mentre sarà ancora ai box l'infortunato Samir.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leão.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.