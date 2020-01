Milan-Udinese: Castillejo ammonito in panchina dopo il 3-2 di Rebic

La Lega Calcio conferma il cartellino giallo ricevuto da Samu Castillejo dopo il 3-2 segnato da Rebic nell'ultima azione di Milan-Udinese.

Il centra la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando anche la Coppa : segnali di ripresa per la squadra rossonera dopo l'arrivo di Ibrahimovic durante il mercato invernale. Subito dopo la decisiva rete di Rebic nel finale le telecamere hanno però inquadrato le proteste di Pioli contro l'arbitro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il motivo? Un cartellino giallo rimediato da Samu Castillejo, già sostituito nel corso del secondo tempo: lo spagnolo è stato ammonito dall'arbitro per eccesso di esultanza dopo il goal del compagno croato arrivato proprio allo scadere, la Lega Calcio ha poi confermato il provvedimento disciplinare che non manda comunque in diffida l'ex .

Una rete che vale tre punti ma anche molto di più, il risultato dona nuova linfa e nuove motivazioni al gruppo di Pioli, che nel corso della conferenza stampa ha confermato i motivi delle sue proteste: