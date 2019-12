Milan TV entra a far parte dell'offerta di DAZN: il canale tematico rossonero visibile anche in streaming

Il canale tematico dedicato al Milan sarà disponibile per tutti gli abbonati DAZN in Italia.

TV sbarca su DAZN. Il canale tematico dedicato interamente al club rossonero entra a far parte dell'offerta della piattaforma in .



DAZN e l'AC Milan annunciano infatti l’accordo di distribuzione che aggiungerà all’offerta di contenuti, già disponibili on demand, il Canale live rossonero.



Gli abbonati DAZN potranno avere accesso all'intera programmazione del canale che comprende le conferenze stampa, interviste a giocatori ed allenatori, contenuti dedicati alla prima squadra femminile e al settore giovanile, oltre ad una serie di format che svelano i segreti di tutto il mondo Milan.

Tra i format disponibili ci sarà “A Casa Di”, condotto da Giorgia Palmas, che porta i fan alla scoperta delle case, dei modi di vivere, dei gusti di arredamento, delle capacità culinarie delle famiglie dei calciatori del Milan, e le puntate di “Una Giornata Con”, saranno invece interamente dedicate alle ragazze allenate da Maurizio Ganz che si raccontano condividendo la propria storia, le passioni e le loro abitudini.



“Milan Addicted” ha invece un focus interamente dedicato ai tifosi vip rossoneri, da Ghali a Cinciarini, da Paris a Nibali, da Abatantuono a Capo Plaza, per raccontare la loro grande passione convidisa. A tutto questo si aggiunge anche la trasmissione in differita di tutti gli incontri della squadra rossonera in campionato e alcune partite della prima squadra femminile e del settore giovanile.



“Siamo molto contenti dell’ingresso di Milan TV sulla nostra piattaforma” ha dichiarato Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN. “Non solo è un’ottima notizia per tutti i tifosi del Milan ma lo è per tutti gli appassionati di sport che su DAZN avranno a disposizione un’ampia offerta di contenuti. Dal nostro arrivo in Italia, l’obiettivo era di poter offrire ai nostri utenti la miglior esperienza di visione possibile con un servizio qualitativamente eccellente e una programmazione ricca e completa che facesse rivivere i momenti più emozionanti legati alla propria squadra del cuore.”