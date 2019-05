Milan, tregua Bakayoko-Gattuso: può giocare contro la Fiorentina, poi sarà addio

Ieri c'è stato il chiarimento con Gattuso e ora Bakayoko potrebbe giocare da titolare Fiorentina-Milan. In estate però tornerà al Chelsea.

E' tregua al dove ieri, prima dell'allenamento, Bakayoko e Gattuso si sono chiariti in pochi minuti dopo il pesante alterco avuto durante la partita contro il Bologna.

Al colloquio erano presenti anche Leonardo e Maldini ma in realtà, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Bakayoko avrebbe semplicemente ribadito la versione già fornita nella notte tra lunedì e martedì sui social. Una versione molto diversa da quella di Gattuso che però ha preferito passare sopra all'episodio per il bene del Milan e chiudere qui l'incidente.

Milan che d'altronde nelle prossime tre giornate si gioca l'accesso alla , ecco perché considerati l'infortunio di Biglia e la squalifica di Paquetà rinunciare anche a Bakayoko per motivi disciplinari sarebbe complicato.

Anzi il centrocampista potrebbe addirittura giocare da titolare nell'anticipo contro la , scelta che comunque non cambierà il futuro di Bakayoko al Milan. La società infatti ha ormai pochi dubbi e non riscatterà Bakayoko dal per 35 milioni di euro neppure se il Milan dovesse chiudere la stagione al quarto posto.

Nelle ultime settimane d'altronde Bakayoko è entrato in un vortice negativo iniziato col caso Acerbi, continuato col ritardo all'allenamento e culminato nel controverso episodio di Milan- . Un episodio che costerà a Bakayoko l'ennesima multa ma per cui la società ha deciso di non calcare la mano. L'addio però è ormai inevitabile.