Il Milan pensa a Traorè: contatti esplorativi con il suo agente

Hamed Junior Traorè è un'idea del Milan per il centrocampo: primi dialoghi con il procuratore, sarebbe un'operazione non gravosa economicamente.

L'ottima stagione vissuta con la maglia del Sassuolo non è passata inosservata agli addetti ai lavori: Hamed Junior Traorè può entrare a far parte della lista degli uomini-mercato neroverdi, il classico gioiellino da cui ricavare una somma ingente.

Otto le reti stagionali, sette delle quali tra febbraio e aprile: un contributo importante dal punto di vista realizzativo che ha posto Traorè sul piedistallo del calciomercato, con il Milan ad aprire la fila degli ammiratori.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società rossonera ha avuto dei primi dialoghi esplorativi con l'agente dell'ivoriano, al fine di sondare il terreno in merito ad un eventuale trasferimento all'ombra del Duomo.

A fare da traino è anche il milione d'ingaggio percepito da Traorè in neroverde che, se raddoppiato, sarebbe comunque in linea con la politica milanista di sostenibilità economica, adottata da tempo e già portatrice di frutti.

Il problema maggiore sarebbero i discorsi da intraprendere col Sassuolo, a cui Traorè è legato da un contratto in scadenza nel 2024: difficile che Carnevali lasci partire a cuor leggero uno dei migliori giocatori della rosa, senza tener fede al concetto di 'bottega cara' che da anni accompagna il club in sede di trattative. Intanto, però, al Milan non c'è la volontà di farsi trovare impreparati in caso di apertura al trasferimento.