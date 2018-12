Milan-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita il Torino nel posticipo della 15ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita il Torino di Walter Mazzarri nel posticipo domenicale della 15ª giornata di Serie A . I rossoneri sono al 4° posto in classifica con 25 punti e un ruolino di marcia di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i granata sono sesti a quota 21 con 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Fra i rossoneri il 'Pipita' Gonzalo Higuain è il capocannoniere della squadra in campionato con 5 reti in 10 presenze, fra i granata il giocatore più prolifico è 'Il Gallo' Belotti, autore di 5 reti in 14 gare giocate. Il Milan è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Torino ha riportato una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA MILAN-TORINO

Milan-Torino si giocherà domenica 9 dicembre 2018 alle ore 20.30 a Milao allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà il 145° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO IN TV E STREAMING

La partita Milan-Torino sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

Gattuso ritrova Higuain dopo la squalifica, tornerà al 4-4-2 e si affiderà in avanti al 'Pipita' in coppia con Cutrone. Conferma al centro della difesa per Abate accanto a Zapata dopo la buona prova con il Parma. A centrocampo gli interni saranno Kessié e Bakayoko, mentre Suso e Calhanoglu agiranno sulle corsie laterali.

Mazzarri potrebbe tornare al 3-5-2 con l'esclusione di Zaza e il reinserimento di Baselli in una mediana completata da Meità e Rincon. Iago Falque supporterà Belotti, sulle fasce De Silvestri e Ansaldi. Dietro conferma per Izzo, N'Koulou e Djidji.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.