Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Paquetà dal 1', Longo lancia Edera

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Pioli senza Calhanoglu lancia Paquetà titolare. Longo sceglie Edera per affiancare Belotti, Verdi out.

La ventiquattresima giornata di si chiude a 'San Siro' dove il vuole tornare alla vittoria contro il . I rossoneri sono reduci dalla sconfitta nel Derby e dal pareggio di Coppa contro la . Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Paquetà; Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo.

Forfait dell’ultimo minuto per Pioli, che deve rinunciare a Calhanoglu: avanza Rebic vicino a Ibrahimovic, con Paquetà che trova spazio sulla corsia di sinistra. A destra sempre Castillejo, con al centro Kessié e Bennacer. Davanti a Donnarumma ritrova posto Calabria a destra, con Kjaer, Romagnoli e Theo.

Longo opta per la difesa a tre davanti a Sirigu: senza Izzo c’è Bremer centro-destra, con Lyanco a sinistra e Nkoulou in mezzo. De Silvestri e Ansaldi sulle fasce, con Lukic, Rincon e Berenguer centrali. Verdi neanche in panchina, Zaza non al meglio: Edera supporta Belotti.