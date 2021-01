Milan-Torino, Ibrahimovic titolare dopo 51 giorni: un ritorno senza acuti

L'attaccante svedese è tornato titolare al centro dell'attacco del Milan dopo quasi due mesi dall'ultima volta: 45' col Torino senza guizzi.

Un tempo per ricominciare, per riprendere confidenza con i compagni. Un tiro in porta, un assist per Leao, ma ancora poco movimento senza palla. Normale per chi è stato lontano dal campo per quasi due mesi.

La titolarità di Zlatan Ibrahimovic, dopo 51 giorni dall'ultima volta, è tra luci e ombre (aveva già giocato nel finale sabato scorso nel match contro i granata in campionato).

Contro il aveva segnato una doppietta, ma poi aveva lasciato il campo per infortunio. In Coppa , invece rimane a secco (l'anno scorso, invece alla prima gara al ritorno da rossonero andò a segno), ma si tratta di un recupero importante per la squadra di Pioli come ha detto Tonali a Rai Sport: "Il ritorno di Ibra è importante, ci dà sicurezza, noi siamo al suo fianco e lui al nostro".

I rossoneri hanno dimostrato anche senza Ibrahimovic di valere e di giocarsela con chiunque, ma il carisma (e le giocate) di Ibrahimovic sono note a tutti e saranno fondamentali per il proseguimento della stagione.

Intanto Ibra si è nuovamente impossessato della maglia da titolare e adesso non vuole più fermarsi.