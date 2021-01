Milan-Torino, i convocati di Pioli: ci sono Ibrahimovic e Calhanoglu

Stefano Pioli convoca a sorpresa Zlatan Ibrahimovic, che quindi ha fatto passi avanti negli ultimi allenamenti. Presente anche Calhanoglu.

Sorpresa nei convocati del per la partita contro il di questa sera: al contrario delle aspettative, Zlatan Ibrahimovic fa parte della lista dei giocatori chiamati da Stefano Pioli. Non giocherà magari dal primo minuto, ma è sicuramente un'ottima notizia per il Diavolo.

Presente anche Hakan Calhanoglu, che non si è allenato ieri con il resto della squadra per una caviglia gonfia. Anche il turco potrebbe non giocare dall'inizio. Non ci sono invece ancora Saelemaekers e Bennacer, più i positivi al Covid-19, ovvero Rebic e Krunic.

Questa la lista completa dei convocati di Stefano Pioli per la partita contro il Torino:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.