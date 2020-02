Milan-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida in casa il Torino nel Monday Night della 24ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa il di Moreno Longo nel Monday Night della 24ª giornata di . Dopo le gare del weekend, i milanesi sono decimi in classifica assieme al con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, mentre i granata si trovano in 14ª posizione a quota 27, con un cammino di 8 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte.

Fra le due squadre sono 73 i precedenti disputati in Serie A in casa del Diavolo. Il bilancio sorride a quest'ultimo con 42 punti, 20 pareggi e 11 affermazioni dei granata. I piemontesi si sono aggiudicati la gara di andata in casa per 2-1 (doppietta di Belotti a vanificare il vantaggio iniziale dei rossoneri con Piatek) e qualora dovessero riuscire a vincere anche al Meazza otterrebbero due successi contro il Milan nella stessa stagione, come non capitava dal 1984/85.

L'ultimo exploit del Torino in trasferta contro il Milan risale infatti al 24 marzo 1985, quando la squadra di Gigi Radice superò di misura per 1-0 i rossoneri di Nils Liedholm grazie ad una rete del centravanti austriaco Walter Schachner.

Altre squadre

Il Milan arriva da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nel Derby della Madonnina nelle ultime 4 giornate. I rossoneri inoltre hanno pareggiato 1-1 in settimana la sfida di andata contro la nelle semifinali di Coppa .

Il Torino invece è reduce da 4 sconfitte consecutive, con 16 reti al passivo. Non registra un numero superiore di k.o. di fila dal 2006/07, sotto la guida di Alberto Zaccheroni. I 27 punti collezionati finora dalla squadra piemontese sono il loro peggior risultato dal 2008/09: in quel caso ne avevano 19 e a fine anno retrocessero in Serie B.

Il terzino mancino Theo Hernández è il miglior marcatore del Milan in campionato con 5 goal realizzati, mentre 'Il Gallo' Belotti è il bomber del Torino con 9 reti all'attivo e ha segnato 3 goal al Milan nelle ultime 2 gare disputate. Tuttavia l'ex è a secco in campionato da 5 gare.

Zlatan Ibrahimovic è imbattuto nelle 4 partite giocate in Serie A contro il Torino (3 vittorie e un pareggio) e ha realizzato 3 goal contro i granata. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MILAN-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Torino

Milan-Torino Data: 17 febbraio 2020

17 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MILAN-TORINO

Milan-Torino si disputerà la sera di lunedì 17 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 148° confronto fra le due squadre in Serie A.

Il posticipo Milan-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Milan-Torino in diretta mediante Sky Go. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Pioli perde Calhanoglu, che non è stato convocato a causa di una lesione al muscolo ileopsoas destro. Il tecnico parmense sembra orientato comunque a confermare il 4-4-1-1 con Paquetà sulla trequarti alle spalle di Ibrahimovic. L'alternativa è l'impiego del portoghese Rafael Leão in coppia con lo svedese. A centrocampo i due esterni saranno ancora una volta Castillejo a destra e Rebic a sinistra, con Bennacer in regia e Kessié al suo fianco. In difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma, al centro dovrebbe essere confermato Kjaer in coppia con Romagnoli, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini. Ai box per infortunio Biglia, Krunic e Leo Duarte.

Longo si affiderà al 3-5-1-1. Vista la squalifica di Izzo, saranno Bremer e Lyanco ad affiancare N'Koulou nella linea a tre difensiva davanti al portiere Sirigu. In mediana sulle due fasce dovrebbero agire a destra il ristabilito De Silvestri e a sinistra Ansaldi. In mezzo Rincon sarà il playmaker, mentre Lukic e Meité giocheranno da mezzali. A disposizione anche Baselli, che torna fra i convocati. In attacco va verso il forfait Verdi, febbricitante. Alle spalle di Belotti potrebbe agire lo spagnolo Berenguer, anche se non va escluso l'impiego di uno fra il giovane Millico e il ristabilito Zaza in coppia con 'Il Gallo'.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Paquetá; Ibrahimovic.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer; Belotti.