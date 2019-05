Il Milan tifa Juventus, Donnarumma ammette: "Speriamo faccia il suo dovere.. "

Il Milan spera che la Juventus batta l'Atalanta e chiede il posticipo contro il Frosinone, Lega verso il no: contemporaneità solo all'ultima giornata.

Dopo la sconfitta di sarà ancora la a decidere la corsa Champions tra i giallorossi, l' e il con e leggermente più staccate.

I bianconeri infatti domenica sera ospiteranno proprio l'Atalanta prima della festa Scudetto e in caso di vittoria farebbero un bel regalo soprattutto al Milan, dato che i rossoneri sono in vantaggio negli scontri diretti sia con gli orobici che con la Roma.

Ecco perché al Milan tutti domenica tiferanno Juventus e Donnarumma, secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera', al termine della partita di Firenze in tal senso è stato molto chiaro.

"Speriamo che la Juventus faccia il suo dovere...".

Finora i bianconeri in realtà dopo la conquista matematica dello Scudetto non hanno mai vinto, collezionando appena 2 punti in 3 partite tra , Torino e Roma.

L'Atalanta però è la squadra che ha eliminato la Juventus ai quarti di Coppa e una delle poche a non avere ancora perso in questa stagione contro i bianconeri. All'andata infatti era finita 2-2.

Inoltre il clima di festa che si respirerà allo 'Stadium' potrebbe regalare alla Juventus quelle motivazioni necessarie per cercare di battere l'Atalanta e chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi.

Intanto, sempre secondo 'Il Corriere della Sera', la Lega sembra orientata a rigettare la richiesta del Milan che vorrebbe giocare in contemporanea con l'Atalanta e non alle 18 di domenica come previsto dal calendario.

Il regolamento firmato da tutti i club d'altronde impone la contemporaneità solo nell'ultima giornata di campionato e se la Lega accettasse la richiesta del Milan sarebbe costretta a spostare anche le partite di Roma e Torino. Ecco perché, ad oggi, Milan- dovrebbe regolarmente giocarsi alle 18.