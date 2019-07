Milan, Theo Hernandez si presenta: "Voglio vincere qui la Champions League"

Prime parole da giocatore del per Theo Hernandez, terzino sinistro di qualità prelevato dal in questa sessione estiva di mercato. Lo spagnolo si è subito mostrato con le idee chiare, spiegando i motivi della scelta e le proprie motivazioni.

Ai microfoni della rossonera il nuovo acquisto ha concesso la prima intervista ufficiale:

"Sono molto carico per questa nuova esperienza al Milan, è un grande club e spero di poter fare la storia di questa società. Penso che sia un posto interessante e importante per la mia crescita, sono reduce da due ottime stagioni e volevo venire qui, voglio dare il massimo".

Decisivo l'incontro con Paolo Maldini, che ha subito convinto il classe '97 alla chiusura della trattativa:

Hernandez si descrive e manda un messaggio forte e chiaro alla tifoseria:

"Credo di essere un giocatore rapido, forte, direi tosto. Conosco Castillejo e Reina, mi hanno detto che il Milan è un grande club e mi aiuteranno a diventare un giocatore migliore. Voglio riportare il Milan in , sono qui per arrivare al top e vincerla. San Siro? Sarà sicuramente bellissimo indossare la maglia del Milan, ai tifosi dico che sono venuto qui per fare la storia e dare il meglio di me".