Milan, Theo Hernandez è fiducioso: "Credo nel quarto posto, abbiamo una grande rosa"

Dopo aver incontrato il nuovo allenatore del Milan, Pioli, Theo Hernandez si dice fiducioso: "Faremo grandi cose con lui".

Con Giampaolo definitivamente alle spalle e l'arrivo di Stefano Pioli il è pronto a ripartire e fra i giocatori sta ritornando l'entusiasmo: uno dei più fiduciosi sulla stagione dei rossoneri è Theo Hernandez che, ai microfoni di 'Sky', si è espresso in termini entusiastici sul neo-allenatore.

"Credo che per un allenatore sia meglio iniziare dall’inizio invece che subentrare a stagione in corso, ma sono cose che nel calcio capitano. Ora abbiamo un allenatore che è molto bravo, sono sicuro che faremo grandi cose con lui. Io lavoro ogni giorno per essere titolare, nelle ultime partite ci sono riuscito e spero di giocarle tutte. Sono venuto qui per lavorare duro, per giocare e per fare la storia del Milan".

Il terzino sinistro spagnolo è stato uno degli elementi più positivi della sfortunata parentesi di Giampaolo e il suo goal a Marassi ha dato la svolta ai rossoneri per rimontare e vincere contro il di Andreazzoli. Theo Hernandez vuole appropriarsi in maniera definitiva della fascia sinistra, a dispetto di Ricardo Rodriguez, e con soli 4 punti di distacco dal considera l'obiettivo alla portata.

"Credo nel quarto posto, abbiamo una grande rosa per stare davanti. E’ vero che le ultime partite non sono state semplici, ma abbiamo una grande squadra per stare in alto. Non ci resta che lavorare duro e dare l’anima per vincere le partite".

La prima partita di Pioli in rossonero sarà il posticipo di domenica sera con il e per lo spagnolo è l'occasione giusta per rialzarsi dalle difficoltà di inizio stagione ed inseguire il quarto posto. La partita di San Siro è importante per far cominciare nel modo giusto la gestione Pioli.