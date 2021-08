Il Milan tenta il colpo Corona: pronta l'offerta al Porto, Sarabia l'alternativa

Il Milan cerca l'erede di Calhanoglu, passato all'Inter: l'obiettivo numero uno è Corona del Porto, ma sulla lista c'è anche Sarabia del PSG.

"Se si potrà migliorare la squadra lo faremo". L'abbondanza e la concorrenza non sono certamente un problema per Stefano Pioli. l'allenatore del Milan ha parlato così dopo la sfida vinta contro la Sampdoria all'esordio nella nuova Serie A. Detto, fatto. Il club rossonero è scatenato sul mercato e si prepara a chiudere ben tre operazioni in entrata.

Oltre a Pietro Pellegri, che ieri ha superato le visite mediche e può diventare già oggi ufficialmente un calciatore del Milan, la società di viale Aldo Rossi sta perfezionando il ritorno di Tiémoué Bakayoko in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Nel summit di ieri a Casa Milan con gli agenti del centrocampista francese sono stati fatti passi in avanti verso la fumata bianca.

Ma il grande obiettivo dell'ultima fase della finestra estiva di calciomercato di Paolo Maldini di Ricky Massara è l'erede di Hakan Calhanoglu. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza Milan sta lavorando per regalare a Stefano Pioli un nuovo rinforzo offensivo e sta trattando Jesus Corona, esterno messicano classe 1993 in scadenza nel 2022 con il Porto. Il club rossonero è pronto a presentare un'offerta da 10 milioni di euro, 3 in meno rispetto alla richiesta della società lusitana.

Il Porto vuole più soldi alla luce della clausola che il Twente vanta con il 40 per cento sulla rivendita. Il Milan lavora anche su una pista parallela: Pablo Sarabia, spagnolo ai margini del progetto del Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino.

Resta in piedi anche la candidatura di Junior Messias, ma il quotidiano spiega che il suo arrivo è legato all'addio di Castillejo, che partirà soltando davanti a un'offerta vantaggiosa. Al momento, però, non ci sono stati contatti tra il Crotone e il Milan, che continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa.