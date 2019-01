Milan, tegola squalificati: Calabria, Kessié e Romagnoli saltano il Genoa

Sul campo del Genoa, il Milan non potrà contare su Calabria, Kessié e Romagnoli: difensori ammoniti in stato di diffida, rosso diretto per l'ivoriano.

La Supercoppa Italiana persa contro la Juventus si è rivelata più di una semplice sconfitta per il Milan: oltre alla beffa per il goal di Ronaldo che ha regalato il trionfo ai bianconeri, Gennaro Gattuso deve fare i conti anche con questioni a livello disciplinare.

A Jeddah si sono registrati tre provvedimenti importanti da parte del direttore di gara Banti: il fischietto toscano ha ammonito Calabria e Romagnoli, oltre ad aver estratto il rosso diretto ai danni di Kessié per un intervento col piede a martello su Emre Can.

L'ivoriano non potrà giocare contro il Genoa lunedì, considerato che i cartellini ricevuti in Supercoppa sono scontati in seguito nella giornata di campionato successiva: insieme a lui, non ci saranno nemmeno i due difensori.

Calabria e Romagnoli erano diffidati prima del match e, di conseguenza, i rispettivi gialli ricevuti hanno fatto scattare la squalifica automatica. Come accaduto a Miralem Pjanic, che non sarà disponibile contro il Chievo per lo stesso motivo.

Tre assenze pesantissime per Gattuso, oltre a quelle già importanti di Biglia, Bonaventura e Caldara. Con il dubbio Suso e, soprattutto, quello relativo a Higuain: il destino del 'Pipita' è tutto ancora da vedere, ad aspettarlo il Chelsea e Maurizio Sarri.