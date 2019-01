Milan, Suso torna ad allenarsi in gruppo: a disposizione per il Genoa

Il Milan ritrova Suso: lo spagnolo ha smaltito l'infiammazione al pube ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Sarà a disposizione per il Genoa.

Il Milan ritrova Suso. Dopo aver saltato la partita di Coppa italia contro la Sampdoria e la Supercoppa Italiana contro la Juventus (per squalifica), lo spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo con cui ha svolto l'intera seduta odierna. Superato il risentimento sovrapubalgico che lo ha costretto al forfait negli ultimi impegni.

L'ex Liverpool si candida quindi per una maglia da titolare a Genova contro il suo ex Genoa, club in cui militò in prestito dal gennaio al giugno del 2016, aiutando i rossoblù a salvarsi con 6 reti in 19 presenze totali.

Un recupero decisamente importante per Gennaro Gattuso, alle prese con le tante assenze: mancheranno per squalifica infatti Romagnoli, Kessié e Calabria, 'vittime' dell'arbitro Banti in Supercoppa. Oltre naturalmente ai lungodegenti Biglia, Bonaventura e Caldara.

Suso dovrebbe dunque tornare ad agire sull'out di destra dell'attacco al posto di Castillejo, con Calhanoglu a sinistra e Cutrone al centro: quasi scontata l'assenza di Higuain, vicinissimo al passaggio al Chelsea dopo le recenti notizie, con tanto di accordo tra 'Blues' e Juventus.