Milan sulle tracce di Tanganga: pupillo di Mourinho, frenato da un infortunio con Conte

I rossoneri hanno avviato i primi contatti con l'entourage del difensore degli Spurs: lanciato dallo Special One, finito ko agli ordini di Conte.

Sfumato Sven Botman, nuovo giocatore del Newcastle, il Milan sposta le proprie mire di mercato sulla Premier League alla ricerca di un innesto per la difesa.

Gli uomini di mercato rossoneri monitorano con estrema attenzione la situazione di Japeth Tanganga, centrale difensivo del Tottenham classe 1999.

Il centrale inglese - adattabile anche in posizione di terzino - si è formato nell'academy degli Spurs e da ormai tre stagioni è entrato nel giro buono della prima squadra.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Milan avrebbe già avviato i primi discorsi con l'entourage del calciatore al fine di verificare la fattibilità di un'eventuale operazione.

Tanganga ha debuttato in maglia Spurs l'11 gennaio 2020 nella partita persa contro il Liverpool, ma nella quale è stato nominato MVP. Il ragazzo nativo di Londra diviene prontamente un pupillo di José Mourinho che gli affida i gradi di titolare in altre cinque occasioni, prima che un problema alla schiena comprometta il resto della sua stagione, dove ha comunque modo di esordire in Champions.

Le problematiche, però, non sono finite e anche la stagione 2020/2021 - l'ultima con lo Special One, rimpiazzato a stagione in corso prima da Mason e poi da Espirito Santo - è inframezzata da un'importante serie di intoppi di natura fisica. Morale della favola, nelle prime due annate londinese gioca 26 partite in due stagioni.

Poi, a novembre, al Tottenham Stadium sbarca Antonio Conte e sotto i dettami del tecnico leccese, Tanganga gioca solamente sei partite prima che un infortunio al ginocchio archivi anzitempo la sua stagione.

Il futuro? Ancora in riva al Tamigi, per il momento. Con lo sguardo vigile del Milan pronto a sfociare in una trattativa concreta.