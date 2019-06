Milan su Kramaric: c'è l'accordo col giocatore, da trovare l'intesa con l'Hoffenheim

Il Milan ha il sì di Kramaric per il suo trasferimento in rossonero: adesso c'è da trovare l'accordo con l'Hoffenheim.

Il si muove sul mercato anche per quanto riguarda l'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sports i rossoneri hanno raggiunto l'accordo con Andrej Kramaric.

Decisivo l'incontro con il procuratore del giocatore, avvenuto nei giorni scorsi. Adesso spetterà alla dirigenza rossonera, con Boban in prima linea, trovare l'accordo con il club tedesco dell', che ne detiene il cartellino e con il quale il croato ha un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2022.

Con la maglia del club nell'ultima stagione di Kramaric ha segnato 17 goal. In totale, sempre in Bundesliga, il 28enne ha collezionato 113 partite e 50 goal.

Si è messo bene in mostra anche in , dove in 6 presenze ha messo a segno 5 goal (nella fase a gironi contro , e Donetsk).