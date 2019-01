Milan su DAZN: in tre settimane le sfide con Napoli e Atalanta

Attivando il mese di prova, i tifosi del Milan potranno seguire le sfide contro Napoli e Atalanta, il derby di Madrid e la finale di Carabao Cup.

Il ritorno di Ancelotti a San Siro da avversario, la prima di Piatek, ma anche un possibile incrocio Champions contro la sempre più sorprendente Dea di Zapata e Gasperini: nel giro di tre settimane il Milan affronterà Napoli e Atalanta, sfide trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN.

Attivando quindi da oggi il mese gratuito di prova i tifosi rossoneri potranno seguire senza alcun costo nè vincolo contrattuale l'affascinante Milan-Napoli (sabato 26 Gennaio ore 20.30), big match della ventunesima giornata di Serie A, sfida che mette in palio punti pesantissimi per la corsa alla prossima Champions League.

Una partita particolarmente attesa dal pubblico milanista, pronto a riaccogliere Carlo Ancelotti, che per la prima volta tornerà in quella che stata casa sua per tanti anni ma in vesti diverse, da avversario, alla guida del lanciatissimo Napoli, antagonista principale della Juventus nella corsa al titolo.

Ma Milan-Napoli sarà anche la prima occasione per vedere all'opera con la maglia rossonera il neoacquisto Krzysztof Piątek, approdato a Milanello in questi giorni per sostituire Gonzalo Higuain, che ha scelto di trasferirsi al Chelsea per riabbracciare il suo mentore Maurizio Sarri.

Milan che tornerà su DAZN sabato 16 Febbraio per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, che si candida al ruolo di outsider nella corsa ai posti nelle Coppe Europee per la prossima stagione.

Ma la programmazione di DAZN, attivando da subito il mese di prova, offrirà ai tifosi rossoneri anche la possibilità di assistere ad Atletico Madrid-Real Madrid, derby in calendario alla 22esima giornata di Liga, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.15 di sabato 9 Febbraio.

Ciliegina sulla torta la finale di Carabao Cup tra il Manchester City e il Chelsea proprio di Gonzalo Higuain, in programma domenica 24 Febbraio alle ore 17.30, sempre in diretta e in esclusiva su DAZN.