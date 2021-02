Milan-Stella Rossa dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MILAN-STELLA ROSSA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Stella Rossa

Milan-Stella Rossa Data: 25 febbraio 2021

25 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo il pareggio per due a due nella sfida d'andata, Milan e Stella Rossa si ritrovano faccia a faccia a distanza di sette giorni, per giocarsi il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Ma cosa serve al Milan per qualificarsi agli ottavi? I rossoneri ovviamente passano battendo la Stella Rossa con qualsiasi punteggio, ma anche pareggiando 0-0 o 1-1, mentre con il 2-2 si andrebbe ovviamente ai supplementari.

Il Milan ha sempre trovato il goal in cinque precedenti contro la Stella Rossa, tenendo una sola volta la porta inviolata nel bilancio, in casa nell’agosto 2006.

Il Milan ha ospitato due volte la Stella Rossa, pareggiando 1-1- nellla Coppa dei Campioni 1988/89 e vincendo 1-0 nelle qualificazioni alla Champions League 2006/07, grazie ad un goal di Filippo Inzaghi.

La Stella Rossa ha vinto solo una delle 12 trasferte europee contro squadre italiane (3N, 8P), una vittoria per 2-0 sul Chievo nel primo turno della Coppa UEFA nell'ottobre 2002.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Stella Rossa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-STELLA ROSSA

Milan-Stella Rossa si disputerà la sera di giovedì 25 febbraio 2021 sul palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.00.

La partita tra Milan e Stella Rossa sarà visibile in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che ovviamente su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Milan-Stella Rossa potrà essere seguita in diretta streaming su tv8.it, il sito ufficiale della rete. Per gli abbonati Sky è ovviamente disponibile anche la diretta streaming su SkyGo: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Una valida alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell'Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Si prevedono alcuni cambi di formazione per Stefano Pioli rispetto al Derby perso contro l'Inter. In difesa potrebbero trovare spazio Kalulu a destra e Tomori in mezzo, al posto di Calabria e Kjaer. A centrocampo Meité dovrebbe rilevare Tonali, con Bennacer ancora infortunato. In attacco possibile rivoluzione con nessuno tra Ibrahimovic e Mandzukic: si prepara Rebic a giocare da prima punta.

Stankovic dovrà rinunciare a sinistra allo squalificato Rodic, il suo posto potrebbe essere preso da Gajic. Per il resto la formazione dovrebbe rispecchiare quella vista al Marakana di Belgrado, anche se Falco è in crescita e insidia Ivanovic, mentre il posto da prima punta è al sicuro per Falcinelli. Pavkov ancora in panchina nonostante il goal dell'andata.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.