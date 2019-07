Milan, spunta un fondo del Qatar: possibile incontro oggi per la cessione

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il Qatar Investment Authority sarebbe interessato all'acquisto del Milan

Il , dopo aver volontariamente rinunciato a partecipare alla prossima edizione dell' per avere un anno in più di tempo per raggiungere il pareggio di bilancio necessario per evitare le sanzioni che derivano dal fair-play finanziario, potrebbe volersi muovere su altri fronti, che non riguardano solo il calciomercato ma anche il futuro della società.

Secondo quanto riportato da Adnkronos nella giornata odierna dovrebbe essere previsto un incontro a Milano tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ed un fondo del avente per argomento la cessione del club. Il Milan, al riguardo non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

All'incontro non dovrebbe prendere parte l'attuale presidente del Al Khelaifi, presidente del Qatar Sports Investment, ma un altro soggetto sempre in rappresentanza della stessa società. Si tratta di un fondo sovrano del Qatar che ha come obiettivo quello di effettuare degli investimenti, sia interni che all'estero, per poter ovviamente cercare di trarre profitto e giovamento da questi esborsi di introiti.

Questo primo contatto dimostrerebbe sia il forte interessamento dei fondi di investimento qatarioti nei confronti della che la volontà di Elliott, che comunque da sempre ha annunciato di avere un progetto a lungo termine riguardante il Diavolo, di trovare comunque delle basi solide per il futuro della compagine lombarda.