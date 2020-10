Milan-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida in casa lo Spezia nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano nella 3ª giornata di . I milanesi sono a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate con 6 punti in classifica, mentre i liguri, dopo la debacle casalinga contro il all'esordio, si sono riscattati superando fuori casa l' e conquistando il loro primo storico successo nel massimo campionato.

Quello del Meazza sarà il primo confronto in Serie A fra le due formazioni. L'unico precedente in gare ufficiali è relativamente recente e risale al 2014, quando i rossoneri si imposero 3-1 negli ottavi di finale di Coppa sui Bianchi.

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore del Milan con 2 goal, ma lo svedese non potrà essere della partita perché in isolamento dopo esser risultato positivo al Coronavirus. Meglio di lui ha fatto il bulgaro Galabinov, miglior realizzatore della formazione neopromossa con 3 reti e autore di una doppietta nell'ultima sfida con l'Udinese.

Altre squadre

Il Diavolo è l'unica squadra imbattuta in Serie A dallo scorso giugno: 11 successi e 3 pareggi per i ragazzi di Pioli nelle ultime 14 gare disputate nel torneo. I rossoneri sono tuttavia reduci dal faticoso impegno nei playoff di Europa League contro i portoghesi del Rio Ave, partita che è stata vinta soltanto al termine di una lunga serie di 24 calci di rigore. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SPEZIA

Milan-Spezia si disputerà la sera di domenica 4 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La partita, che sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di , sarà la 1ª in Serie A fra le due squadre e avrà inizio alle ore 18.00.

La sfida Milan-Spezia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Per gli abbonati Sky c'è anche la possibilità di seguire Milan-Spezia in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

Tutti i tifosi e gli appassionati potranno inoltre vedere la partita in streaming su Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Milan-Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi sul portale, avranno gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pioli, alle prese con le numerose assenze, dovrà valutare le condizioni di diversi componenti della rosa, dopo l'estenuante playoff di , conclusosi dopo 24 calci di rigore. Davanti potrebbe essere rilanciato dal 1' Rafael Leão, pur non brillantissimo contro i portoghesi del Rio Ave, in alternativa pronto Colombo. Alle sue spalle è possibile l'inserimento dal 1' di Brahim Díaz accanto a Calhanoglu e a Saelemakaers. In mediana Tonali pronto per una maglia con Kessiè o Bennacer. Davanti a Gianluigi Donnarumma, al centro agiranno ancora Kjaer e Gabbia, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini.

Italiano non potrà disporre di Mattiello, Ismajli e Capradossi in difesa e di Mastinu nel reparto offensivo, tutti ai box per problemi fisici. Nel reparto arretrato mancherà anche lo squalificato Terzi. Nel tridente d'attacco Galabinov agirà da centravanti, e al suo fianco potrebbero vedersi Verde e Gyasi, ma non è da escludere l'inserimento del brasiliano Farias al posto di uno dei due. In mediana Ricci sarà il playmaker, con Bartolomei o Deiola mezzala destra e Maggiore mezzala sinistra. In difesa Ferrer e Juan Ramos si candidano come terzini, mentre Erlic e Chabot saranno i due centrali. In porta potrebbe dare forfait Zoet, alle prese con un problema muscolare. In questo caso ad andare in campo sarà il veterano Rafael.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Colombo

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi