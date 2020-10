Milan-Sparta Praga dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida lo Sparta Praga nella 2ª giornata del Gruppo H di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-SPARTA PRAGA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Sparta Praga

-Sparta Praga Data: 29 ottobre 2020

29 ottobre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa lo Sparta Praga di Vaclav Kotal nella 2ª giornata del Gruppo H di . I rossoneri hanno 3 punti in classifica, avendo superato il Celtic in trasferta nel primo impegno, mentre i cechi si trovano a quota 0 avendo perso la prima gara con il .

Si tratta del primo confronto in Europa League fra le due formazioni. Il Diavolo, tuttavia, ha affrontato i granata per 6 volte nella sua storia nelle Coppe europee e non ha mai perso: 2 volte in Coppa delle Coppe, 2 volte in Coppa UEFA e 2 volte in , con un bilancio positivo di 4 vittorie e 2 pareggi.

I rossoneri, in particolare, hanno vinto tutte e tre le partite disputate in casa, mentre i due pareggi, entrambi per 0-0, sono relativi alle ultime due trasferte a Praga. Il precedente più recente è il doppio impegno in Champions League nella stagione 2003/04.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La squadra di Pioli è reduce dal pareggio per 3-3 in campionato contro la Roma e guida la classifica di Serie A, in , invece, il massimo campionato è sospeso per l'elevato numero di contagi da Coronavirus. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Sparta Praga: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SPARTA PRAGA

Milan-Sparta Praga si giocherà la sera di giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due squadre, è previsto per le ore 18.55.

Sarà Sky a trasmettere la sfida di Europa League Milan-Sparta Praga. La partita sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. La telecronaca sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Chi lo preferisse potrà vedere Milan-Sparta Praga anche in diretta . La gara sarà infatti visibile per gli abbonati Sky mediante Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

I tifosi avranno comunque un'ulteriore possibilità per seguire la gara in streaming: quest'ultima è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Europa League, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Conpotrete seguireancheCollegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della gara.

Pioli dovrà fare i conti con le assenze per positività al Covid-19 di Gianluidi Donnarumma fra i pali e di Hauge in attacco, che si sommano a quella del difensore Gabbia. Ancora out per squalifica e infortunio anche il croato Rebic, ai box pure l'argentino Musacchio. Davanti è probabile la conferma di Ibrahimovic come centravanti, mentre il turnover dovrebbe riguardare la trequarti: dentro Castillejo, Brahim Díaz e Krunic. Sulla mediana spazio a Tonali in coppia con Kessié, con il centrocampista lodigiano che rileverà Bennacer. In difesa a destra è possibile l'impiego di Diogo Dalot al posto di Calabria, con Theo Hernãndez a sinistra e in mezzo la coppia Kjaer-Romagnoli. In porta giocherà Tatarusanu.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutta da decifrare la formazione dello Sparta Praga, che non scende in campo dal precedente turno di Europa League. Davanti al portiere Heca, in difesa potrebbero recuperare i due centrali titolari Plechaty e Celutska, assenti contro il Lille, con Sacek e Hanousek ad agire da terzini. In mediana Kotal si affiderà alla coppia composta da Pavelka e Travnik. In attacco la suggestione è rappresentata dall'impiego dell'ex laziale Kozak, che potrebbe rilevare come centravanti Julis. Alle sue spalle agiranno Vindheim, Dockal e Moberg.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.