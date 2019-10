Milan-SPAL, Pioli vara il turnover: spazio a Duarte, Bennacer e Castillejo

Stefano Pioli modifica il suo Milan, per turnover e per provare nuove soluzioni. Semplici non rinuncia invece ai titolarissimi.

Il turno infrasettimanale di sarà chiuso dalla partita tra e . Ad Halloween è vietato avere paura, anche se entrambe le squadre vivono un momento per nulla tranquillo, anche di classifica: i rossoneri sono attualmente tredicesimi, mentre i ferraresi penultimi.

Stefano Pioli nelle prime due partite alla guida del Milan ha trovato un pareggio ed una sconfitta, per questo la vittoria sarebbe fondamentale. Inevitabilmente, sia per provare qualcosa di nuovo, sia per operare un po' di turnover, cambierà qualcosa a livello tattico e tecnico nel Milan di questa sera.

Ad esempio entrambi i terzini destri, Conti e Calabria, rischiano di stare fuori e Leo Duarte si candida per il posto. Con il brasiliano la difesa del Milan cambierebbe drasticamente, trasformando la linea in 3 e mezzo, con Theo Hernandez abilitato ad attaccare la fascia dalla parte apposta, da vero e proprio esterno.

A centrocampo pronto Bennacer per sostituire Biglia, mentre in attacco andranno in panchina, al netto di sorprese delle ultime ore, sia Rafael Leao che Suso. Come prima punta torna titolare Piatek, mentre il ruolo di esterno destro sarà ereditato da Castillejo.

Semplici si gioca una fetta importante di stagione, per dare continuità al pareggio contro il . Il turnover sarà limitato all'osso, anche perché l'allenatore spallino non ha così tante scelte.

Conferma per il pacchetto arretrato formato da Tomovic, Vicari e Igor, mentre Kurtic stringe i denti e sarà regolarmente in campo. In mediana fuori uno tra Valdifiori e Missiroli, in attacco Floccari se la gioca con Paloschi. Sempre ai box Di Francesco, oltre a Jankovic, Fares e D'Alessandro.

Per concludere, un dato statistico ben augurante per Stefano Pioli. La SPAL ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Milan: 13 sconfitte e quattro pareggi completano il quadro in casa dei rossoneri. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.