Milan-SPAL, Gattuso recupera Suso: lo spagnolo giocherà titolare

Dopo quattro partite senza segnare goal e senza vincere, il Milan di Gattuso ha enorme bisogno dei tre punti. SPAL senza preoccupazioni a San Siro.

Il Milan affronta forse il periodo più complicato della gestione Gattuso. Dopo un ottimo cammino, quantomeno in campionato, che ha portato la squadra rossonera anche ad avvicinarsi al terzo posto occupato dall'Inter, da quattro partite si è spenta la luce.

Adesso il Milan occupa il sesto posto della classifica, con i sorpassi di Lazio e anche Sampdoria. Sta risalendo anche la Roma, che rappresenta una bella insidia per Gattuso. Contro la SPAL, qusta sera, nell'ultima giornata d'andata, serve una scossa.

Però bastano due semplici dati per capire quante difficoltà avrà anche stasera il Milan. La squadra rossonera non trova il goal da quattro partite di campionato: solo nel 1930 i rossoneri hanno aspettato la rete per più gare consecutive di Serie A, ovvero sei. Stiamo parlando di quasi 90 ann fa.

Come se non bastasse, nemmeno il fattore casalingo può rincuorare Gattuso. Il Milan ha vinto solo una delle ultime quattro partite casalinghe in campionato, rimanendo a secco di goal in tre di queste. Aveva ottenuto sei successi nelle precedenti sette.

Gattuso avrà qualche dubbio di formazione. Zapata e Musacchio sono in lotta per una maglia da titolare al fianco di Romagnoli. La buona notizia per il tecnico rossonero è il recupero di Suso, che nonostante le non perfette condizioni fisiche ha recuperato e dunque sarà in campo dall'inizio a San Siro.

La SPAL ha pochi dubbi. Semplici non tocca mai il suo modulo e potrà anche contare su un ex dal dente avvelenato come Petagna. Per lo stesso discorso, anche Paloschi spera di scendere in campo. L'unica grande assenza è quella di Lazzari, rilevato da Dickmann.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Dickmann, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna.