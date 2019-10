Milan-SPAL, le formazioni ufficiali: Duarte terzino, Castillejo al posto di Suso

Le formazioni ufficiali di Milan-SPAL: Pioli gioca la carta Duarte terzino destro, Castillejo al posto di Suso, Bennacer al posto di Biglia.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All Pioli.

(3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Pioli cambia tre pedine nell'undici titolare rossonero rispetto all'ultimo turno di campionato. Fuori Biglia e dentro Bennacer in cabina di regia con le conferme di Kessie e Paquetà a centrocampo. Davanti cambio di spagnoli: riposa Suso, occasione per Castillejo sull'out di destra, mentre Calhanoglu avrà ancora spazio a sinistra. In difesa bocciatura per Conti e Calabria: l'allenatore rossonero prova Duarte nell'inedito ruolo di terzino destro.

Floccari è il partner di Petagna nell'attacco a due della squadra ospite, che si affida a Strefezza e Reca sulle corsie esterne del centrocampo a cinque. Completano il reparto Missiroli, Kurtic e Murgia.