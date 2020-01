Milan-SPAL 3-0: Piatek torna a sparare, Diavolo ai quarti di Coppa Italia

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, che elimina la SPAL e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Torino.

Il coglie la seconda vittoria consecutiva a San Siro contro la e approda ai quarti di finale di Coppa dove affronterà il . Un'ottima prova da parte dei rossoneri, che confermano i progressi delle ultime settimane.

Pioli ha lanciato subito dal primo minuto il nuovo acquisto Kjaer al centro della difesa in coppia con Romagnoli, confermando il 4-4-2 di con Piatek e Rebic di punta. Ennesima esclusione per Suso, con Castillejo al suo posto, mentre Ibrahimovic parte comprensibilmente dalla panchina (e ci resterà per tutta la partita).

I rossoneri provano subito a schiacciare la SPAL con un ispirato Piatek, che dopo pochi minuti mette subito paura a Berisha. La partita si sbloccherà poi al 20', quando lo stesso polacco non fallisce l'occasione a tu per tu col portiere spallino su assist filtrante di Bennacer.

La SPAL prova ad alzare il baricentrro, ma lascia spazi e perde troppi palloni. Su uno di questi si fionda Piatek, che porta a spasso la difesa avversaria e poi serve il pallone al limite dell'area a Castillejo, bravissimo nell'infilare Berisha con un perfetto sinistro a giro.

Nella ripresa Piatek ha subito due occasioni per fare tris, ma nella prima occasione è bravo Berisha mentre nella seconda il polacco perde troppo tempo prima di calciare e si fa murare la conclusione dal difensore. Il 3-0 è però soltanto rimandato e porta la firma di quello che quest'anno è un attaccante aggiunto, Theo Hernandez, con un missile che stavolta non lascia scampo a Berisha.

La partita è ormai segnata, ma c'è comunque da segnalare l'ingresso in campo di Suso che è stato accolto da una bordata di fischi da tutto San Siro, segnale di come il rapporto con i tifosi si sia ormai totalmente deteriorato. La SPAL non si vede praticamente mai, fatta eccezione per un calcio di rigore assegnato e poi tolto col Var dall'arbitro Ghersini per un presunto fallo di mano di Paquetà.

IL TABELLINO

MILAN-SPAL 3-0

MARCATORI: 20' Piatek, 44' Castillejo, 66' Hernandez

MILAN (4-4-2): Donnarumma A.; Conti, Kjaer (82' Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo (63' Suso), Krunic, Bennacer, Bonaventura (75' Paquetà); Piatek, Rebic

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Tomovic (65' Salamon), Igor; Strefezza, Murgia, Dabo (86' Zanchetta), Jankovic (72' Valoti), Tunjov; Paloschi, Floccari

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Conti, Castillejo, Murgia. Dabo, Igor, Salamon

Espulsi: nessuno