Milan, il sorteggio in Europa League: preliminare contro lo Shamrock Rovers

Nel secondo turno di qualificazione, i rossoneri se la vedranno contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

L’avventura del in inizierà al secondo turno di qualificazione. I rossoneri hanno scoperto oggi quale sarà l’avversaria durante il sorteggio di Europa League: contro i meneghini ci sarà lo Shamrock Rovers, squadra irlandese.

In virtù del sesto posto in campionato il Milan giocherà solamente i preliminari e non i gironi, vista la vittoria del in Coppa , che ha portato gli azzurri direttamente ai gruppi di Europa League alla pari di una classificatasi quinta dietro i piazzamenti .

Il Milan di Pioli, deciso a fare subito bene dopo una seconda grande parte di stagione, sopratutto dopo il lockdown, scenderà in campo contro lo Shamrock Rovers in terra irlandese il prossimo 17 settembre. Le altre due possibili avversarie erano I norvegesi del Bodo-Glimt e i I maltesi dell’Hibernians.

Secondo nell'ultimo campionato irlandese, lo Shamrock è riuscito ad approdare all'Europa League grazie alla vittoria della Coppa nazionale: nel primo turno preliminare la compagine isolana ha superato i finlandesi dell'Ilves dopo una serie infinita di rigori, in seguito al 2-2 maturato precedentemente.

Nel 2010/2011 lo Shamrock ha affrontato in gara ufficiale un'altra italiana, ovvero la : prima degli Scudetti consecutivi, la formazione bianconera sfidò gli irlandesi nel terzo turno preliminare di Europa League, con doppio successo per Amauri e compagni.

Per approdare ai gironi, il Milan dovrà superare non solo il secondo turno, ma eventualmente anche il terzo: l'ultima volta che i rossoneri hanno dovuto affrontare i preliminari è stato nel 2017, quattro successi su quattro nelle gare contro Craiova prima e Škendija poi.