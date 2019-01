Milan, siparietto Caressa-Leonardo: "Higuain meglio di Piatek", "Apri gli occhi"

Fabio Caressa si è lasciato andare a un giudizio su Piatek, ritenuto peggiore di Higuain. Immediata la risposta del dirigente del Milan.

Il tormentone del calciomercato invernale è basato sull'asse Higuain-Piatek: il primo lascerà il Milan per volare a Londra dal Chelsea, il secondo si appresta a vestire il rossonero dopo aver fatto strabuzzare gli occhi con la maglia del Genoa. Trattative in via di definizione, che vedranno il lieto fine nelle prossime ore.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', andato in onda dopo il posticipo Napoli-Lazio, il noto telecronista Fabio Caressa ha detto la sua in merito al cambio di guardia che sta per andare in scena nell'attacco milanista, preferendo il 'Pipita' al polacco.

"Se ora chiudo gli occhi, faccio fatica a pensare ad una squadra più forte con Piatek anziché Higuain. Se due settimane fa mi avessero detto di scegliere tra i due, mi sarei messo a ridere".

Qualche secondo dopo, il messaggio che non ti aspetti: il mittente è Leonardo, direttore tecnico dei rossoneri evidentemente per nulla d'accordo con le parole del giornalista romano.

"Apri gli occhi". L'articolo prosegue qui sotto

Caressa riceve subito l'input, tanto da 'cambiare idea' nel giro di pochi secondi.

"Mi ha scritto Leonardo che ringraziamo e salutiamo: dice che devo aprire gli occhi. In effetti, con gli occhi aperti, Piatek è meglio di Higuain (ride, ndr)".

Il confronto tra i due, almeno in questa stagione, è impari: diciassette reti per il polacco, appena otto per l'argentino. Al Milan sperano che questa sostituzione possa regalare i frutti sperati.