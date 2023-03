Milan senza italiani nella formazione titolare: prima volta nell'era dei tre punti

Il club rossonero non schiera giocatori italiani dall'inizio nel match contro la Salernitana: non era mai successo in Serie A dal 94/95 ad oggi.

Il Milan si appresta ad affrontare la Salernitana a San Siro nella sfida che chiude il 26° turno di Serie A.

I rossoneri vanno a caccia del secondo posto occupato dall'Inter e distante proprio tre punti.

Il match contro i campani di Paulo Sousa rappresenta una prima volta assoluta per il 'Diavolo' per quanto riguarda l'undici di partenza.

Questa sera, il Milan partirà senza italiani nella formazione titolare: come riferisce Opta, non era mai successo nell'era dei tre punti per vittoria, vale a dire dalla stagione 1994/1995 ad oggi.

Pioli ha, infatti, deciso di far accomodare in panchina anche Tonali, in ballottaggio fino all'ultimo con Bennacer per un posto dal primo minuto.

A vincere il ballottaggio è stato proprio l'algerino, portando a quota zero il numero di italiani presenti nell'undici di partenza.