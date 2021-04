Milan senza Ibrahimovic? Risultati praticamente identici a quando è in campo

Pioli e i giocatori del Milan sono riusciti a soppesare praticamente sempre all'assenza dello svedese in stagione.

Dopo i problemi fisici e il coronavirus, Zlatan Ibrahimovic stavolta dovrà assistere ad una gara del Milan dalla tribuna causa squalifica. Il rossonero è stato infatti fermato per un turno in seguito alle polemiche nella gara contro il Parma e potrà tornare in campo solamente per l'incontro di San Siro contro il Sassuolo. Come cambia il Diavolo senza il suo maggiore adepto?

A differenza di quanto si pensa, durante il 2020/2021 il Milan non ha poi faticato in maniera così pressante quando Ibrahimovic è rimasto fuori per i motivi sopracitati. Sia in campionato, sia in Coppa Italia, sia in Europa League, la differenza dei rossoneri con o senza Ibra è minima.

In Serie A quella contro il Genoa sarà l'assenza numero 14 per Ibrahimovic, che ha giocato 17 gare con 15 goal messi a segno. Nelle gare in cui l'ex Barcellona non è stato inserito per cause di forza maggiore, il Milan ha perso gli incontri contro le big Napoli e Juventus.

La sua assenza non è però stata più pesante rispetto alla sua presenza nelle tre sconfitte di campionato contro Spezia, Inter e Atalanta, anche in questo caso con due big, ma anche contro la sorprendente squadra di Italiano, che alla prima stagione di A si sta togliendo parecchie soddisfazioni.

In Europa League invece le cose si fanno ancora più specifiche, visto che dopo il goal contro lo Shamrock nel primissimo turno preliminare, Ibrahimovic non ha più trovato il goal. Ciò nonostante il Milan è avanzato fino al Manchester United, in cui è sceso in campo nel ritorno. All'andata, 1-1 in trasferta, non era presente.

Quello che più colpisce in campionato è che la media reti segnata dal Milan con o senza Ibrahimovic, rispettivamente di 1.9 e 1.8, sia per pochi decimi la stessa. Pioli ha scelto varie opzioni senza di lui, con Leao o Rebic selezionati per giocare da prima punta.

La fame di Ibrahimovic ha risvegliato il Milan nel 2020/2021, vedi il secondo posto in campionato e l'Europa League discreta, il cui cammino si è fermato probabilmente per la lunghissima stagione a logorare quanto di buono fatto fino al ritorno con il Manchester United.

All'atto pratico in campo, i compagni riescono a camminare anche con le proprie gambe, con qualche scivolone, non necessario, ma certamente scontato.