Milan senza goal da quattro turni: non accadeva dal 1984

Higuain non segna più, il Milan non segna più. Da più di tre decenni i rossoneri non avevano questi problemi in zona realizzativa.

Infortuni, crisi mistiche, difficoltà massima. Il Milan è nel nero, più che rossonero. Buio, senza vedere la luce. Dopo un Natale passato senza gioia, causa sconfitta contro la Fiorentina, anche il giorno dopo successivo al 25 dicembre non porta felicità per bambini e adulti rossoneri. Contro il Frosinone è 0-0.

Ennesima gara senza segnare per un Milan che nell'ultimo periodo è apparso quanto mai in difficoltà, senza goal all'attivo e con una manovra pesante sul groppone, anche a causa di un centrocampo per forza di cose rivoluzionato a causa dei k.o di Bonaventura, Biglia e compagnia. In mezzo non si lavora, in attacco non si segna.

Sono quattro le partite di fila in cui il Milan non è andato a rete in campionato, ovvero tre deludenti 0-0 contro Bologna, Torino e Frosinone e l'1-0 subito qualche giorno fa contro la Fiorentina. In più, anche la sconfitta di Europa League contro l'Olympiakos che ha estromesso i rossoneri dalla competizione continentale.

Vedere il Milan non andare a segno per così tanto tempo non è certo abitudine, anzi. Bisogna andare indietro fino al 1984 per rivedere i rossoneri così negativi in zona goal. Trentaquattro anni: un dato assurdo, causato in buona parte dai problemi di Higuain in avanti: l'argentino non segna da nove gare ufficiali consecutive.

Non è un futuro distopico, ma un presente distopico, prendendo in prestito l'orwelliano 1984. In molti si aspettavano un Milan capace di lottare seriamente per le posizioni di testa dopo gli arrivi di Caldara e Higuain, ma se il primo non ha ancora esordito in Serie A con i rossoneri, il secondo sta vivendo probabilmente la peggiore crisi della sua carriera.

In quella Serie A 1984/1985, a sedici squadre, il Milan arrivò quinto, risultando però tra i peggiori attacchi dell'intero torneo. Nonostante tutto si qualificò per l'Europa, e anche in questo 2018/2019 la squadra di Gattuso rimane in corsa, nonostante i risultati delle ultime settimane, per la Champions.

Prima della Coppa Italia e della Supercoppa contro la Juventus, il Milan avrà la garà interna contro la SPAL per rialzare la testa. Un match in cui dovrà vincere e convincere davanti alla porta. Qualsiasi altra eventualità è fuori discussione.