Milan sconfitto dal Sassuolo, Pioli: "La Superlega non ha influito"

Dopo due vittorie consecutive si ferma la corsa del Milan. La compagine rossonera infatti è caduta al Meazza sconfitta per 2-1 da un Sassuolo capace di imporsi grazie ad una doppietta realizzata nel finale da Raspadori.

Stefano Pioli, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, ha spiegato cosa non ha funzionato.

“La squadra oggi ha corso bene e tanto, non abbiamo problemi di fiato corto. Siamo stati anche sfortunati, in occasione del primo goal il pallone è passato tra sei gambe. E’ una delle prestazioni delle quali sono più contento dal punto di vista dell’occupazione del campo, è mancata però la qualità”.

La corsa per una qualificazione alla prossima Champions League è molto serrata.

Paolo Maldini, in merito al caso Superlega, ha voluto scusarsi con tutti i tifosi.

Pioli ha negato la possibilità che il caso Superlega abbia potuto condizionare il Milan.

“Non ha influito e nulla ci ha distratto. Sappiamo che il nostro cammino sarà molto difficile e non abbiamo pensato a cose che non abbiamo deciso noi”.

Il Milan è pronto a lottare fino alla fine per traguardi importanti.

“Non abbiamo paura di rovinare la stagione, avere la pressione addosso è un privilegio. Siamo in lotta per la Champions e se non riusciremo a raggiungerla non saremo soddisfatti”.