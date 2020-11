Milan sconfitto, Pioli difende i suoi: "Non abbiamo sottovaluto il Lille"

Il Lille ha sconfitto il Milan a San Siro, primo k.o rossonero in stagione: "Abbiamo commesso degli errori ma ci sta".

Dopo un cammino da urlo in ed , il cade. Lo fa alla 12esima gara stagionale, dopo aver brillato in campionato e fuori dall' . A San Siro è il a vincere, 3-0 secco firmato Yacizi e prima sconfitta del 2020/2021 per la squadra di Pioli.

Capolista in Serie A, il Milan è ora secondo nel proprio girone di Europa League, superato dal sorprendente Lille di Galtier: la compagine francese non brilla solamente in campo continentale, ma anche nel proprio torneo, visti i soli due punti di distacco dalla capolista in .

Dopo Milan-Lille 0-3, Pioli non è ovviamente soddisfatto:

"Abbiamo incontrato una squadra forte, ci siamo complicati la vita. Non avevamo cominciato male la gara, ma non siamo riusciti ad essere pericolosi come pensavo".

In ogni caso Pioli è fiducioso sul futuro:

"Per stasera dopo tanto tempo dovremo analizzare più cose negative che positive ma con grande consapevolezza delle nostre qualità".

Il tecnico del Milan smentisce che il suo team abbia sottovalutato il Lille:

"No, non abbiamo sottovalutato niente. Abbiamo commesso degli errori ma ci sta. Anche in passato ne abbiamo commessi, impareremo da questa prestazione".

Ibrahimovic non è uscito dal campo felice: