Milan, Scaroni perplesso sulla Coppa Italia: "2 gare in 3 giorni? Discutibile"

Il presidente del Milan esprime i propri dubbi sulla formula preannunciata da Spadafora: "Discutibile assegnare così il trofeo dopo 3 mesi di fermo".

Il calcio italiano riparte. Riparte la , riparte la Serie B e si appresta a ripartire anche la Coppa , anche se le date di quest'ultima non sono ancora definite. Il Ministro Spadafora parla della settimana precedente a quella del ritorno della A, ovvero dal 13 al 17 giugno, ma al le perplessità non mancano.

Ad esprimerle è il presidente rossonero, Paolo Scaroni, che con una dichiarazione all'ANSA dimostra tutto il proprio scetticismo sul progetto : semifinali il 13 e 14 giugno, finale il 17. Tutto in pochissimi giorni.

"Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo".

Le partite in questione, nel dettaglio, sono la semifinali di ritorno tra il e l' e quella tra la e il Milan, oltre alla finalissima. La quale, come da qualche anno a questa parte, è in programma all'Olimpico di .

Altre squadre

Se Napoli e Inter ripartono dall'1-0 azzurro di San Siro, complicata è la situazione del Milan: i rossoneri si sono fatti raggiungere sull'1-1 dalla Juventus nel match d'andata e allo Stadium, se davvero si giocherà il ritorno, saranno privi per squalifica di Ibrahimovic (peraltro pure infortunato), Castillejo e Theo Hernandez.