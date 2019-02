Milan, Scaroni: “Noi il club italiano con più fan nel mondo”

Il mercato invernale ha donato nuova linfa a un Milan che continua la sua corsa verso il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. Il presidente Paolo Scaroni ha sottolineato l'appeal del club in giro per il mondo, fissando gli obiettivi di lungo termine.

Intervenuto a margine dell'inaugurazione di 'Milan Club Parlamento', il patron rossonero precisa i numeri del Diavolo.

"Siamo di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno . Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non c’entra niente lo Scudetto. Abbiamo dei tifosi che invecchiano un po’, perché i tifosi giovani li conquisti vincendo in Europa. Abbiamo due montagne da scalare, partendo dalla miscela dei risultati sportivi e dei risultati economici".

L'obiettivo Champions è un traguardo fondamentale per la crescita del club in termini economici.

"I risultati sportivi devono arrivare per forza, se no non andiamo da nessuna parte. A questo attacchiamo il merchandising e l’utilizzo dei social media per raggiungere i nostri 403 milioni di fan nel mondo. Solo la Champions può consentire al Milan di raggiungere risultati economici che poi, di conseguenza, portano a risultati sportivi. A medio termine il Milan deve stare in Champions".